

انطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب انطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب

Samsung Galaxy Z Fold 2 قد تم الإعلان عنه رسميًا من قبل شركة سامسونج في مؤتمر Galaxy Unpacked 2020 الذي انعقد على الإنترنت يوم الحامس من اغسطس لعام 2020. الهاتف القابل للطي المميز. و الذي هو احد افضل الهواتف التي يمكنك التفكير في شرائها حقيقة لما يملك من مقومات و مميزات تجعله ممتازًا للشراء. الهاتف تم الإعلان عنه فقط لكنه لم يصدر في الأسواق بعد. فلذلك هذا مقالنا عن انطباعاتنا الأولية عن الهاتف. فأكمل القراءة





مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 2

المعالح



Qualcomm Snapdragon 865 Plus

الشاشة

الشاشة الخارجية من نوع Super AMOLED بحجم 6.23 بوصة بدقة 816×2260

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الشاشة الداخلية قابلة للطي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 بوصة و بدقة 1768×2208 و معدل تحديث 120Hzذاكرة الوصول العشوائيبسعة 12GBذاكرة التخزين الداخليةبسعة 256GBالكاميرات الخلفيةثلاثيةالكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2الكاميرات الاماميةكاميرا الشاشة الخارجية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2كاميرا الشاشة الداخلية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2البطاريةبطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 11Wattمميزات Samsung Galaxy Z Fold 2الشاشةانطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب 1لا تنظر للشاشة الخارجية انها ميزة لأنها شاشة عادية جدًا لا شئ مميز بها. لكن الشاشة الداخلية هي كل شئ. شاشة قابلة للطي. من نوع Dynamic AMOLED القابلة للطي. و بمعدل تحديث 120Hz. و بدقة اعلى من FHD+ فشاشة هذا الهاتف مثالية. الشاشة الجيدة مناسبة لعرض اي محتوى مناسبة للألعاب. مناسبة للكتابة عليها. الشاشة يمكن طيها. الشاشة مثالية بشكل كبير. و الأفضل من ذلك سامسونج اعلنت انها تستعمل شاشة من الزجاج الرفيع جدًا القابل للطي الخاص بها. الـUTG و الذي شهدناه في هاتف Z Flip السابق.المعالج و الأداءانطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب 2بالطبع Snapdragon 865 Plus كمعالج موجود في هاتف رائد يجب التفكير به. هذا المعالج تستعمله سامسونج في هاتفها الرائد من جديد و هو اقوى اداء لهاتف محمول حتى الآن. المعالج سيساعد على تشغيل العديد من الألعاب و على تشغيل العديد من البرامج بدون مشاكل. بدون اداء سئ. معالج Snapdragon 865 Plus ممتاز جدًا و اضافته للهاتف هو خيار ممتاز من سامسونجالبطاريةبطاريتين بسعة 4500mah. تكفي ليوم و اكثر من الإستعمال بدون مشاكل. و الهاتف يحمل بطاريتين تعملان معًا لتشكيل هذه السعة. و هذا جيد جدًا مع شاحن سريع بقدرة 25Watt. الشاحن و البطاريات ستكفيان لهاتف يعمل طول اليوم بدون الحاجة لإعادة الشحن اكثر من مرة. مع الشاحن ستحصل على عمر بطارية ممتاز من اقل وقت شحن و هذا هو المطلوب من هاتف جيدالمفصلة الجديدةانطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب 3كانت مشكلة Fold 1 هي المفصلة الخاصة به. لأن الأتربة كانت تدخل الى المفصلة بسهولة و تسبب بعض المشاكل في المفصلة و الحركة. حلت سامسونج هذا الأمر بإضافة شعيرات التنظيف الموجودة في مفصلة الـZ Flip و هذه الشعيرات من شأنها طرد الأتربة مع حركة المفصلة بل و منع الأتربة من الدخول اصلًا بداخلها. نجحت هذه الشعيرات بعض الشئ مع هاتف Z Flip و سنرى كيف ستؤد هذه الشعيرات مع هاتف سامسونج الجديد وقتما يصدرمميزات اخرىدعم 5Gاستعمال ذاكرة UFS 3.1 السريعةالسماعات في الهاتف Stereoعيوب Samsung Galaxy Z Fold 2الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mmالهاتف لا يحمل مدخل للذاكرة الخارجيةالهاتف بدون مقاومة للماء او للغبار بسبب المفصلةسعر Samsung Galaxy Z Fold 2لا نملك سعرًا محددًا للهاتف بعد فسامسونج ستعلن عنه للبيع في يوم 1 سبتمبر القادم و لكن هناك تنبؤات و اخبار بأن السعر قد يصبح 2000 يورو. انا اتوقع نفس السعر بالدولار. و في مصر اتوقع ان يكون سعره ما يعادل 30 الف جنيه تقريبًا. لكن هذه مجرد توقعات للتسعير قد يكون الهاتف اغلى من ذلك او اقل. على العموم فسامسونج قالت بأنه سيتم الكشف عن معلومات جديدة عن الهاتف يوم 1 سبتمبر القادم و قد نرى التسعير الرسمي و اضافات جديدة حتى يأتي هذا اليوم. نحن في انتظار Samsung Galaxy Z Fold 2