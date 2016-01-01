

شركة أوبو تعلن في الخارج عن Oppo Reno 4 و Reno 4 Pro – النسخة العالمية التي ستصل مصر ! شركة أوبو تعلن في الخارج عن Oppo Reno 4 و Reno 4 Pro – النسخة العالمية التي ستصل مصر !

قامت شركة أوبو اليوم بالكشف عن مواصفات هواتفها الأحدث وهم Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro .. النسخ العالمية من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الرابع وهي النسخ التي ستصل مصر قريبا .



جدير بالذكر ان اوبو قامت منذ فترة بالاعلان عن النسخ الـ 5G من تلك الهواتف ولكن تلك الهواتف مخصصة للصين فقط .. اما اليوم وفي هذه المقالة ستعرف المواصفات الكاملة لسلسلة رينو 4 الجديدة ( الداعمة لشبكات الجيل الرابع ) والميعاد المتوقع والسعر المتوقع للنزول في الأسواق المصرية .



مواصفات Oppo Reno 4 :-

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وزن 165 جرام مع تخانه 7.7 ملم .. ( وزن مثالي و تخانة ممتازة ) .للأسف خامات ظهر الهاتف و الفريم من البلاستيك ( لا نعلم لماذا تصمم اوبو على استخدام خامات بلاستيك في هواتف بهذه الاسعار مثل سلسلة Oppo Reno 3 التي جائت ايضا بخامات بلاستيك ) .يدعم تشغيل شريحتين اتصال جيل رابع .شاشة بقياس 6.4 من نوع سوبر أموليد بدقة FHD+ مع ثقبين للسيلفي على يسار الشاشة .البصمة مدمجة تحت الشاشة .معالج سناب دراجون 720G بتكنولوجيا 8 نانو وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Realme 6 Pro .نظام أندرويد 10 مع واجهة أوبو ColorOS 7.2 .مساحة تخزين 128 جيجا من نوع UFS 2.1 مع 8 جيجا رام .يمكنك زيادة المساحة عن طريق تركيب كارت ميموري في مكان مخصص له .كاميرا خلفية رباعية الاساسية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.7 والثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع فتحة عدسة F/2.2 و الثالثة 2 ميجا بيكسل ماكرو و الرابعة 2 ميجا بيكسل للعزل .يدعم الهاتف تصوير فيديوهات 4K بـ 30 فريم في الثانية بالكاميرا الخلفية .الكاميرا السيلفي مزدوجة الاساسية 32 ميجا بيكسل والثانية 2 ميجا بيكسل للعزل .يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم .بطارية 4015 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 30 واط .الألوان : أزرق و أسود .تم تسعير الهاتف بالخارج بحوالي 385 دولار للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي ما يعادل 6200 جنية .. ونتوقع أصدار الهاتف في مصر بسعر حوالي 6500 جنية .الهاتف لا يقدم أفضل خامات ولا أفضل اداء .. فقط كعادة اوبو بطارية متوسطة مع شحن سريع مع حجم صغير وزن خفيف و شاشة جيدة وكاميرات جيدة .. ولكن لماذا تم التخلي عن الكاميرا الزوم التي كانت موجودة بهاتف رينو 3 العادي القديم .. لا نعلم السبب !مواصفات Oppo Reno 4 Pro :-وزن 161 جرام مع تخانه 7.7 ملم .للأسف خامات ظهر الهاتف و الفريم من البلاستيك .. نفس خامات اوبو رينو 4 العادي البلاستيكية !يدعم تشغيل شريحتين اتصال جيل رابع .شاشة منحنية الأطراف بقياس 6.5 من نوع سوبر أموليد بدقة FHD+ مع ثقب للسيلفي على يسار الشاشة والشاشة داعمة لتردد 90Hz و داعمة للـ HDR10 وعليها حماية جويلا الجيل الخامس ( الشاشة بالتأكيد أفضل من شاشة رينو 4 العادي )البصمة مدمجة تحت الشاشة .معالج سناب دراجون 720G بتكنولوجيا 8 نانو مع تبريد محترم من اوبو بمادة الجرافيت .نظام أندرويد 10 مع واجهة أوبو ColorOS 7.2 .مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا من نوع UFS 2.1 مع 8 جيجا رام .يمكنك زيادة المساحة عن طريق تركيب كارت ميموري في مكان مخصص له .كاميرا خلفية رباعية الاساسية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.7 بمستشعر Sony IMX586 والثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع فتحة عدسة F/2.2 و الثالثة 2 ميجا بيكسل ماكرو و الرابعة 2 ميجا بيكسل للعزل .يدعم الهاتف تصوير فيديوهات 4K بـ 30 فريم في الثانية بالكاميرا الخلفية .الكاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل بمستشعر Sony IMX616 فتحة عدسة F/2.4 .يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم .بطارية 4000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 واط فيتم شحن البطارية بالكامل في 36 دقيقة فقط .الألوان : أبيض و رمادي .تم تسعير الهاتف بالخارج بحوالي 470 دولار للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي ما يعادل 7500 جنية .. ونتوقع أصدار الهاتف في مصر بسعر حوالي 8000 جنية .كالعادة هاتف اوبو رينو 4 برو .. لا يقدم أفضل خامات ولا أفضل معالج .. تصميم شيك خفيف مع بطارية مقبولة وشحن فائق السرعة مع كاميرات مقبولة ولكن تم التخلي عن الكاميرا الزوم التي كانت موجودة في هاتف Oppo Reno 3 Pro .. ولا يقدم الهاتف مميزات كثيرة فلا يوجد صوت ستريو و لا شحن وايرلس مثلا .. فهل سيكون مصير اوبو رينو 4 برو الفشل بسبب تسعيره المرتفع ؟!وبشكل عام رينو 4 برو أفضل من رينو 3 برو القديم في شكل التصميم والشاشة الأفضل بمعدل تحديث أعلى مع معالج من كوالكم ( حتى ولو كان ليس الأفضل بسعره ولكنه افضل من المعالج الميدياتيك الموجود في رينو 3 برو ) .. مع شحن أسرع ونتوقع ان يأتي بنفس اسعار رينو 3 برو الحالية ليحل محله .