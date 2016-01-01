قامت شركة ريلمي في الخارج بشكل رسمي اليوم بالإعلان عن هاتف Realme V5 الجديد، وسلسلة الـV هي سلسلة جديدة في الفئة المتوسطة من شركة ريلمي وهي حاليًا في الصين فقط، الهاتف يُقدم دعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة 90 هيرتز ومعالج من ميدياتك !
مواصفات Realme V5 :-
ابعاد الهاتف 162.1x75x9.1 مم
وزن 194 جرام
دعم لتركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري
شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار
شاشة الهاتف تدعم معدل تحديث 90 فريم في الثانية
معالج ميدياتك Dimensity 720 ثماني النواة، إثنين منهم Cortex A76 بقوة 2.0 جيجا هيرتز والمعالج يدعم دقة تصنيع 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC3
واجهة Realme UI 1.0 مع اندرويد 10
مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.1
كاميرا امامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
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التعليقات على الكشف عن Realme V5 رسميًا في الخارج – ارخص هاتف 5G من ريلمي !
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