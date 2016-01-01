

الكشف عن Realme V5 رسميًا في الخارج – ارخص هاتف 5G من ريلمي ! الكشف عن Realme V5 رسميًا في الخارج – ارخص هاتف 5G من ريلمي !

قامت شركة ريلمي في الخارج بشكل رسمي اليوم بالإعلان عن هاتف Realme V5 الجديد، وسلسلة الـV هي سلسلة جديدة في الفئة المتوسطة من شركة ريلمي وهي حاليًا في الصين فقط، الهاتف يُقدم دعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة 90 هيرتز ومعالج من ميدياتك !



مواصفات Realme V5 :-

ابعاد الهاتف 162.1x75x9.1 مم

وزن 194 جرام

دعم لتركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار



شاشة الهاتف تدعم معدل تحديث 90 فريم في الثانية

معالج ميدياتك Dimensity 720 ثماني النواة، إثنين منهم Cortex A76 بقوة 2.0 جيجا هيرتز والمعالج يدعم دقة تصنيع 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC3

واجهة Realme UI 1.0 مع اندرويد 10

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.1

كاميرا امامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب

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الكاميرا الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type C فيتم شحن البطارية بالكامل في حوالي 65 دقيقة فقطالوان الهاتف الأخضر والأزرق والفضيتم تسعير هاتف Realme V5 في الصين بشكل رسمي اليوم، وجاءت النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 180 يورو او 215 دولار او حوالي 3400 جنية مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 230 يورو او 270 دولار او حوالي 4300 جنية مصري، وستبدأ المبيعات على الهاتف في الصين يوم 7 اغسطس القادم.يأتي الهاتف مع تصميم شيك الى حد كبير مُختلف عن تصميمات هواتف ريلمي الأخرى، اما عن الشاشة فهي هي تعتبر نفس الموجودة في Realme 6 وبنفس التصميم.اما عن الأداء فالهاتف يُقدم اداء قوي جدًا في هذه الفئة السعرية، مُعالج جديد من ميدياتك في الفئة المتوسطة يُقدم اداء مُمتاز مع دعم لشبكات الجيل الخامس، اما عن البطارية فهي كبيرة مع دعم للشحن السريع فيتم شحن البطارية حتى 100% في ساعة و5 دقايق فقط.الهاتف يُقدم كاميرا خلفية رُباعية، كوظائف فهي تقليدية لا تُقدم جديد، كأرقام فهي أقل من المُنافسين مثل Note 9 Pro لكن لا نعرف المُستشعر المُستخدم في العدسة الخلفية الأساسية، والكاميرا السيلفي ايضًا ينطبق عليها نفس الكلام.