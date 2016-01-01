أعلنت شركة "تويتر"، إصلاح خلل أمني كان يتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية ورسائل بعض المستخدمين على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".
وأضحت شركة "تويتر" أنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية، بحسب هيئة "بي بي سي".
وأضافت الشركة أنها أجرت تحديثا للتطبيق عبر منصة "أندرويد" حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.
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التعليقات على «تويتر» تصلح خللًا أمنيًا يهدد مستخدمى «أندرويد»
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