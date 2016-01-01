

«تويتر» تصلح خللًا أمنيًا يهدد مستخدمى «أندرويد» «تويتر» تصلح خللًا أمنيًا يهدد مستخدمى «أندرويد»

أعلنت شركة "تويتر"، إصلاح خلل أمني كان يتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية ورسائل بعض المستخدمين على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".



وأضحت شركة "تويتر" أنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية، بحسب هيئة "بي بي سي".



وأضافت الشركة أنها أجرت تحديثا للتطبيق عبر منصة "أندرويد" حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

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وتمكن متسللون من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات مستخدمين معروفين.وكان من الضحايا مشاهير مثل جو بايدن والنجمة كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك.