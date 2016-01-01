كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة من آبل، iPhone 12 ، ستسبب إزعاجا كبيرا بالنسبة للراغبين في شرائها، وذلك بسبب مشكلة كبيرة في تصميمه، كانت قد انتقدت بشدة في هواتف آيفون السابقة.
وبحسب مجلة "فوربس" فإن هواتف iPhone 12 والتى ستصدر في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ستأتى بنفس notch النوتش الموجود في هواتف آيفون السابقة مثل تلك الموجود في هاتف iPhone X والذى تم اصداره في عام 2017 .
وأكد المُسَرِّب الشهير Mr White أن النوتش الذى يكون في أعلى شاشة الهاتف، والمسئول عن خاصية Face ID ، وهى ميزة التعرف على الوجه، التى تقوم بتأمين خصوصية مستخدمى آيفون.
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التعليقات على خاصية في هواتف iPhone 12 القادمة تسبب غضب المستخدمين
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