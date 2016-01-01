أصبحت الهواتف الذكية تشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية، ومع الاستخدامات الكثيرة لها نحتاج إلى شحنها باستمرار، إذ يؤدي الاستخدام المتكرر للشاحن السلكي تتآكل اسلاكه بطريقة سريعة مما يتسبب في تلفه.
وفي بعض الأحيان لا يتعامل مستخدمو الهواتف الذكية، مع شاحن الهاتف بالطرق الصحيحة، حيث ينتج عن سوء الاستخدام كسر أو تلف الغطاء الخارجي الواقي للأسلاك وظهور الأسلاك الداخلية الناقلة للتيار الكهربائي، مما يمكن أن تكون الكبلات الشاحن السلكي المتآكلة خطرة الاستخدام وباهظة الثمن أيضًا عندما ما تقرر استبداله بأخرى أصلية.
وتعد من أفضل الطرق للحفاظ على الكابلات المستخدمة في شحن الهواتف الذكية، هي استخدامها بالطريقة الصحيحة، والعناية المناسبة بهم، سواء كنت تستخدم كابل Lightning مع لهاتف آيفون أو كبل USB-C لهاتف أندرويد يمكنك حماية الطبقة الخارجية للشاحن السلكي من الكسر والتلف والحفاظ على أجزائه الداخلية من التمزق.
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التعليقات على بجنيه واحد.. طريقة ذكية للحفاظ على سلك الشاحن من التلف.. فيديو
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