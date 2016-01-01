

مراجعة سامسونج جالكسي نوت 20 – Samsung Galaxy Note 20 | مراجعة شاملة مراجعة سامسونج جالكسي نوت 20 – Samsung Galaxy Note 20 | مراجعة شاملة

Samsung Note 20 هو أحدث هواتف سامسونج الرائدة في سلسلة النوت، و قدمت لنا سامسونج هذا العام أربعة هواتف ضمن سلسلة Note وهم (سامسونج نوت 20 و سامسونج نوت 20 5 جي و سامسونج نوت 20 الترا و سامسونج نوت 20 الترا 5 جي)، وهي أحدث هواتف سامسونج حتى الآن.



ومن المعروف عن موبايلات سلسلة النوت أنها تأتي مع أحدث ما توصلت Samsung اليه من تكنولوجيا في المعالجات والكاميرات وغيرها وهو ماينتظره العديد من محبي هواتف سامسونج كل عام وتعتبر هواتف سلسلة (نوت) من الهواتف الرائدة القوية جدا في عالم الهواتف الذكية وتعد من أشهر الموبايلات التي تقدمها سامسونج لمحبيها وهو ما سوف نجده في مواصفات هاتف Samsung Note 20.



سلسلة سامسونج S الشبيهة للنوت 20:

قدمت لنا سامسونج ايضا هذا العام هواتف سلسلة S وهي ثاني أقوى سلسلة في موبايلات سامسونج حيث ابهرتنا سامسونج بتقديمها هاتف سامسونج S20 و سامسونج S20 الترا الرائعين والمميزين في المعالجات والكاميرات حيث جاء هاتف سامسونج S20 الترا بامكانيات خرافية في التصوير لما يسبقها فيه أحد من حيث جودة التصوير والتقريب البصري بمعدل 100 ضعف تقريب مما يجعل Samsung S20 Ultra يعمل كـ تيليسكوب حقيقي.

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سامسونج نوت 20سعر سامسونج نوت 20أما عن مراجعتنا لهاتف سامسونج نوت 20 الجديد والذي سنقوم بعمل مراجعة شاملة له فهو يعتبر النسخة الأصغر بين الأربعة هواتف التي أعلنت عنها سامسونج في 5 أغسطس، 2020 وهو أصغر هاتف من حيث المواصفات والمكونات وسنقوم بعمل مراجعات لـ الهواتف الثلاثة الأخرى .مواصفات سامسونج نوت 20:مواصفات سامسونج جالاكسي نوت 20الإعلان عن الهاتفتم الإعلان الهاتف في 5 أغسطس، 2020 – أُطلق إلى الأسواق في 21 أغسطس، 2020أبعاد الهاتف161.6 مم طول، 75.2 مم عرض، 8.3 مم سمك – ووزن الهاتف 192 جرامخامات تصنيع الهاتفتم تصنيع الهاتف من الزجاج في الأمام، والخلف من البلاستيك والإطار من الألومنيوم.الشبكاتيدعم شبكات الجيل الثاني 2G، شبكات الجيل الثالث 3G، شبكات الجيل الرابع 4Gالشاشة6.7 بوصة، Super AMOLED Plus، دقة الشاشة 2400×1080 بيكسل، 393 كثافة بيكسلات في البوصة، تحتل 89.2٪ من واجهة الهاتف، بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع جوريلا جلاس 5الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة:12 ميجابيكسل ، f/1.8, 26mm (زاوية عريضة للتصوير), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS64 ميجابيكسل ، f/2.0, (كاميرا تيليفوتو), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, هايبرد زووم 3X.12 ميجابيكسل ، f/2.2, 120˚, 13mm (زاوية واسعة جدا للتصوير), 1/2.55″, 1.4µm.تصوير الفيديو:تدعم تصوير فيديو بدقات مختلفة (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS)الكاميرا الأمامية10 ميجابيكسل ، f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAFتصوير الفيديو:تدعم دقة (4K@30/60fps, 1080p@30fps)المعالجيوجد نسختين من المعالج:النسخة العالمية والتي تتوفر في الأسواق العربية(+Exynos 990 (7 nm، معالج ثمانى الانوية بتردد (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)معالج الرسوميات: Mali-G77 MP11النسخة المخصصة لأمريكا فقطسناب دراجون +865 (+7 نانو متر)، وهو معالج ثماني النواة بتردد (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585).معالج رسوميات: Adreno 650الذاكرة256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.الاتصالاتيدعم الاتصال الشبكي واي فاي بتردد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotيدعم البلوتوث الاصدار 5.0, A2DP, LE, aptX.يدعم تقنية تحديد المواقع والاتجاهات GPS بإصدار A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.يدعم تقنية NFCيدعم منفذ شحن وتوصيل من نوع 3.2, Type-C مع خاصية OTG لتوصيل فلاش ديسك الى الهاتف أو ماوس.المميزاتيدعم بصمة الأصابع بالشاشة (الترا سونيك)، بصمة الوجه.يدعم مستشعرات البوصلة، التسارع، الدوران، الجيروسكوب ، الإضاءة الأوتوماتيكية، القرب، الباروميتر.الصوتياتيدعم مكبر للصوت، يدعم سماعات ستيريو، ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء اثناء المكالمات، راديو FM (نسخة أمريكا فقط).البطاريةسعة البطارية: 4300 ميلي أمبير.الشحن السريع: 25 واط.الشحن اللاسلكي: يدعمالشحن اللاسلكي العكسي: 9 واطالألوانالأخضر، البرونزي، الرماديبعد التعرف على كامل مواصفات موبايل سامسونج نوت 20 الكاملة من خلال جدول المواصفات نستعرض معا كل مايخص أجزاء الهاتف ونعرضها تفصيلاً مع أهم المميزات والعيوب التي قد تواجهك مع Samsung Note 20 وسعر سامسونج نوت 20 الرسمي.جسم هاتف Samsung Galaxy Note 20:سامسونج نوت 20 تم تصنيعهُ من خامات الزجاج في الأمام (الشاشة، بها طبقة حماية ضد الخدش جوريلا جلاس 5)، الجسم من البولي كاربونيت، إطار من الألمنيوم، وتعتبر خامات البولى كاربونيت أو البلاستيك أفضل من الزجاج من ناحية تحمل الصدمات حيث تكون مقاومة للصدمات أكثر من خامة الزجاج ولكنها أقل قيمة وجمالية من الزجاج.أبعاد سامسونج نوت 20:يتوفر Samsung Note 20 بأبعاد 161.6 مم طول، 75.2 مم عرض، 8.3 مم سمك ويبلغ وزن الهاتف 192 جرام. ويعتبر الهاتف مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 (حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة).من الأمام يتميز الهاتف بتصميم مميز حيث نجد أن الشاشة تحتل كامل واجهة الهاتف ولا يوجد بها أى حواف نهائيًا وهو أمر مميز لسلسة النوت حيث يعطي لك أكبر مساحة من الشاشة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب أو أي شيء تقوم به على الهاتف، والمميز أن الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي داخل ثقب صغير جدا، ولكن نجد أن الحواف الخارجية للهاتف جاءت منحنية وليست بالشكل الحاد المميز لهواتف سامسونج نوت وهي مشابهة لهاتف سامسونج نوت 10 لايت وليست كـ نسخة سامسونج نوت 10 من الجيل السابق.تصميم كاميرا خلفية مميز:الجهة الخلفية لموبايل سامسونج نوت 20، تأتي بتصميم جديد من حيث فخامة المستطيل المتعارف عليه الآن، و الذي يحتوي على الكاميرات الخلفية والتي تأتي ثلاثية مع الفلاش المساعد للكاميرات. والمميز أيضا في ظهر الهاتف هو أن Samsung امتنعت هذا العام عن تصنيع ظهر الهاتف مع انعكاسات وجعلته باللون المط الغير اللامع والعاكس للضوء وهو ما اعطي الهاتف فخامة اكثر. طبعا تتوفر الإنحناءات المميزة في حواف الهاتف الخلفية التي تعمل على راحة اليد وقوة في الإمساك بالهاتف.أما عن الجهة اليمني للهاتف فنجد أنه يوجد بها زر التحكم في الصوت بالأعلى، أسفلهم يوجد زر الطاقة الرئيسي، من الجهة اليسرى للهاتف لا يوجد شيء اما في الاعلى نجد درج تركيب شرائح الإتصال.أما في الجهة السفلية من الهاتف يوجد منفذ الشحن والتوصيل مع الميكروفون الرئيسي للمكالمات بالإضافة إلى السماعة الخارجية، بالاضافة الى القلم المميز لـ سلسلة النوت والذي تم تغييره من جهة اليمين السفلية إلى الجهة اليمنى لأول مرة في سلسلة نوت.شاشة سامسونج نوت 20 العادي:شاشة سامسونج جالاكسي نوت 20 من أهم النقاط التي تميز الهاتف ولكنها أقل من الشاشة التي تأتي في نسخة سامسونج نوت 20 الترا، لكن مازالت الشاشة تعتبر من أفضل شاشات سامسونج و تأتي بالتصميم الكامل مع ثقب يتوسط أعلى الهاتف يحتوي على الكاميرا الأمامية للهاتف، والحواف التي تحيط بالشاشة صغيرة جدًا ومميزة.أما عن حجم الشاشة فهي تأتي بحجم 6.7 بوصة ومن نوع Super AMOLED Plus، دقة الوضوح 2400×1080 بيكسل، وبها كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة، وتأتي بأبعاد 20:9 وبها ميزتي (+Always-on display – HDR10 – ايضا ميزة 60 هرتز معدل تحديث للشاشة ولكنها غير مؤكدة) والشاشة بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع (زجاج جوريلا جلاس الإصدار 5) وهى تقريبا نفس شاشة هاتف سامسونج A71.من ناحية السطوع تعتبر الشاشة ممتازة جدًا في سطوعها ويكفي أنها من نوعية السوبر أموليد فدائما ما تتميز سامسونج بشاشات الهواتف التي تنتجها، أما عن الألوان وتشبعها فهي رائعة للغاية وتجعلك تستمتع بمشاهدة المقاطع والفيديوهات وأيضًا الإستمتاع بالألعاب قوية الجرافيك والتفاصيل، أيضًا تستطيع إستخدامها بشكل مميز تحت أشعة الشمس المباشرة.معالج Samsung Galaxy Note 20:يأتي سامسونج نوت 20 مع نسختين من المعالج (نسخة عالمية – إكسينوس 990) و (نسخة امريكا فقط سنابدراجون 865 بلس).نسخة معالج سامسونج الرائد (+Exynos 990 (7 nm هو معالج ثمانى الأنوية بتردد (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) مع معالج رسوميات من نوع Mali-G77 MP11. هذه هى النسخة التى تتوفر في الأسواق العربية والعالمية.نسخة بمعالج كوالكوم الرائد والأحدث عالميا وهو (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm وهو معالج ثمانى الانوية بتردد (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) مع معالج رسوميات Adreno 650. هذه هى النسخة المخصصة للسوق الأمريكي فقط.أداء معالجات سامسونج نوت 20:يقدم الهاتف أداء ممتاز في كل الإستخدامات سواء الإستخدام العادي أو الإستخدام المكثف مع كِلا المعالجين لأنهما يعتبران من أفضل وأقوى المعالجات المتوفرة حتى الآن مع أن الكفة تميل أكثر لمعالج كوالكوم لأنه هو الأقوى عالميا، ومع ذلك يستطيع الهاتف تشغيل كل الألعاب مهما كان حجمها أو مدى قوة الجرافيك بها مع كلا المعالجين وبدون أي تقطيع أو تهنيج، يعمل الهاتف بشكل عام بسلاسة رائعة وخاصة مع واجهة سامسونج One UI 2.1 الجديدة التي تعمل بشكل جيد جدًا، سوف تحصل على أداء خرافي مع كِلا المعالجين لن تجده مع أي معالجات أخرى. لكن ننصح إن كنت تستطيع الحصول على نسخة بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865 بلس سيكون ذلك أفضل بالطبع.كاميرات نوت 20:يأتي Samsung Note 20 مع ثلاث كاميرات خلفية مميزة وهم بالتوالي 12 + 64 + 12 ميجابيكسل، أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، وهي كاميرا مع زاوية تصوير واسعة وبها مثبت بصري لمنع الاهتزاز أثناء التصوير، وهي كاميرا مميزة للغاية في الألوان حيث نرى من خلال الإستخدام أن الكاميرا تعطي أفضل ألوان وتفاصيل بالإضافة إلى معالجة الصور من سامسونج التي ساعدت بشكل كبير في ظهور التفاصيل والألوان بالشكل المميز.الكاميرا الثانية والتي بدقة 64 ميجابيكسل، تأتي مع فتحة عدسة f/2.0 وهى كاميرا (تيليفوتو) مخصصة للتقريب البصري بمعدل 3x (تقريب 3 مرات اقرب) ايضا بها مثبت بصري لمنع الاهتزاز اثناء التصوير.أما عن الكاميرا الثالثة والتي تأتي بدقة 12 ميجابيكسل فهي مخصصة للتصوير بزاوية تصوير واسعة جدًا لأخذ صورة ذات بعد وعرض كبير. وبالطبع تعطي صور واسعة رائعه للغاية ومميزة، تعتبر الكاميرات المتوفرة في سامسونج نوت 20 من افضل الكاميرات التي تساعد على أخذ صور إحترافية مميزة من حيث الألوان والدقة والتفاصيل أثناء الليل أو النهار وستجد أثناء النهار أن لون السماء ممتاز وبشكل طبيعي للغاية والتفاصيل واضحة جدا ومميزة ولا يوجد بها تشويش يذكر وهو ماتقدمه سامسونج كل عام في تطوير الكاميرا وخاصية التصوير في سلسلة النوت الرائعه.تصوير الفيديوهات في النوت 20:أما عن الفيديوهات في الكاميرا الخلفية فهي تدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K و 4K مع مثبت إلكتروني لمنع الاهتزاز اثناء التصوير، أيضًا تدعم تصوير بدقة 1080 بيكسل 30/60/240 إطار في الثانية مع عمل المثبت الإلكتروني لمنع الإهتزاز أثناء التصوير، أيضًا تدعم الكاميرات تصوير فيديو بطيئ بمعدل 960 إطار في الثانية وبدقة 720 بيكسل وتدعم خاصية +HDR10 لتحسين جودة التصوير. مع دعم تسجيل الصوت للفيديوهات بصوت ستيريو.الكاميرا الأمامية في Samsung Note 20:الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج نوت 20 فهي بدقة 10 ميجابيكسل وليس بالضرورة أن نعتقد انها قد تكون ضعيفة بناء على قلة عدد البيكسلات، لأن المعروف عن سلسلة النوت أنها تأتي بمستشعر تصوير متطورة جدا ولا تعتمد بشكل كبير على عدد الميجابيكسل، سوف تنبهر بجودة التصوير في الكاميرا الامامية لجوال نوت 20 الجديد لأنها تقوم بدمج 2 ميجابيكسل في بيكسل واحد، تأتي الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة f/2.2 وهى كاميرا ذات زاوية تصوير واسعة لتعطي صور سيلفي واسعه مميزة وبها خاصية العزل المميز بفضل معالجة سامسونج للصور، جيدة جدا في الديناميك رينج والإضاءة المباشرة إلى الكاميرا والتفاصيل.من خلال تجربة الكاميرا الأمامية نجد أن التفاصيل والألوان أكثر من ممتازة وخاصة في الإضاءة النهارية والكاميرا في الإضاءة المنخفضة رائعه طالما أن الإضاءة مرتفعة أما في الإضاءة المنخفضة تقوم الكاميرا بعمل تفتيح في الإضاءة من خلال تقنية معالجة الصور من سامسونج.تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية بدقة 4K مع عدد إطارات 30/60 إطار في الثانية، أيضا تدعم التصوير بجودة 1080 بيكسل.سامسونج نوت 20 | الذاكرة، البصمة، المستشعرات:الذاكرة: جاء موبايل Samsung Note 20 بسعة تخزين واحدة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام من نوع (UFS 3.1)، من المؤسف أن سامسونج نوت 20 لا يدعم امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية في حال الحاجة إلى توسعة الذاكرة الداخلية وهو أمر غير مرضي خاصة لمن يفضل سامسونج نوت 20 لقلة سعره عن باقي الإصدارات الأخرى من النوت ويحتاج إلى سعة تخزين أكبر من المتوفرة على الهاتف.البصمة: من عوامل الأمان في هاتف سامسونج نوت 20 هي بصمة الأصابع بالشاشة والتي أصبحت تعمل بشكل أسرع من السابق(الترا سونيك) وهى تعمل بشكل ثلاثي الأبعاد لتكون امنه اكثر وفعالة وسريعة للغاية وهى التقنية الأحدث من سامسونج في قارئ بصمات الأصابع (التي تكون أسفل الشاشة). أيضًا دعم بصمة التعرف على تفاصيل الوجه لفتح قفل الهاتف.المستشعرات: يدعم جوال سامسونج نوت 20 العادي مستشعرات عديدة وهي (البوصلة، التسارع، الدوران، القرب، الإضاءة الأوتوماتيكية، الجيروسكوب، الباروميتر)، أيضا يأتي الهاتف مع دعم خاصية سامسونج ديكس وايرلس (Samsung Wireless DeX) التى تمكنك من استخدام الهاتف كـ كمبيوتر من خلال جهاز (Samsung Dex).الصوتيات في سامسونج نوت 20:يأتي الهاتف مع سماعات مكبرة ستيريو لـ جودة صوت رائعة ومجسمة ومحيطية مدعومة بخاصية 32bit/384kHz audio لتحسين جودة الصوت، تأتي سماعات الهاتف المكبرة مدعومة من شركة AKG وهى تجربة صوت رائعة للغاية.استغنت سامسونج عن منفذ 3.5 ملم التقليدي لتوصيل سماعات الأذن العادية، ولكن ستقوم بتوصيل سماعات الأذن عن طريق منفذ Type-C، أيضًا ستجد أن الهاتف يأتي مع عدد 2 ميكروفون واحد للمكالمات وواحد لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات أو تصوير الفيديوهات.لا يدعم الهاتف راديو FM في نسخة المعالج العالمية إكسينوس 990 ولكن ستجد الراديو في نسخة أمريكا التي تأتي مع معالج سناب دراجون 865 بلس.قلم نوت 20 – Samsung Note S-Pen:بالطبع أهم ما يميز هواتف سلسلة النوت بشكل عام هو القلم S-Pen المميز في هواتف النوت ولكن مع موبايل Samsung Galaxy Note 20 تم العمل من قبل سامسونج على تطوير وتحديث القلم المميز للنوت حيث قامت سامسونج بتحسين معدل الإستجابة لـ القلم أثناء الكتابة حيث كان في السابق ستجد أن هناك تأخير في معدل الاستجابة بين الكتابة بالقلم والظهور على الشاشة أما الآن تم تحسين معدل الاستجابة بشكل ممتاز حيث ستجد الآن أنه لا يوجد فرق بين الكتابة بالقلم والشاشة.أيضًا من ضمن التحسينات على القلم أن سامسونج قامت بوضع خمس إيماءات جديدة على القلم للتحكم في الهاتف عن بعد بالإضافة إلى الإيماءات السابقة مع الجيل السابق من النوت وهو النوت 10 في العام الماضي. من التغييرات في القلم هو مكان القلم حيث تم تغيير مكان القلم في الجزء السفلي للهاتف حيث سابقا كان يتم وضع القلم في الجزء الأيمن في الجهة السفلية من الهاتف، أما الآن تم تغيير مكانه الى الجهة اليسرى في الجهة السفلية من النوت.الاتصالات والتوصيل في سامسونج نوت 20:يدعم سامسونج نوت 20: الواي فاي الإصدار 6 وهو أحدث وأسرع إصدار بترددات (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6)، البلوتوث الإصدار 5.0, A2DP, LE, aptX، نظام تحديد المواقع والاتجاهات GPS بالإصدارات A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.يدعم أيضًا تقنية (NFC) والتي تعمل على توصيل الهاتف عن قرب ونقل الملفات الكبيرة بسرعات عالية وهي أمنة أكثر من البلوتوث، يدعم الهاتف منفذ شحن وتوصيل من نوع Type-C الإصدار الأخير 3.2، مع خاصية OTG التي تعمل على توصيل الهاتف بفلاش ديسك أو ماوس للتحكم في الهاتف.بطارية Samsung Note 20 والشحن:samsung 20بطارية سامسونج نوت 20يأتي نوت 20 مع بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون وتأتي بسعة 4300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وأيضا تدعم الشحن اللاسلكي السريع وأيضًا خاصية الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى مثل سماعات سامسونج بودز لايف أو ساعة سامسونج الذكية أو أي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي وهو ما يجعل من النوت 20 باور بانك متنقل.البطارية تقدم أداء جيد ويمكنها أن تظل تعمل بشكل متواصل لمدة 6 او 7 ساعات، تكفي الإستخدام العادي طوال اليوم دون الحاجة إلى حمل باور بانك أو إعادة شحنها خلال اليوم.مميزات سامسونج نوت 20:تصميم جديد ومميز وفخم من الجهة الخلفية و ملمس يشبه الزجاج.مصنوع من خامات مقبولة بالرغم من الجهة الخلفية من الهاتف لا تأتي من الزجاج وإنما تأتي من البلاستيك الذي يشبه الزجاج.حواف الهاتف التي تحيط بالشاشة صغيرة جدا تكاد لا تكون موجودة.الشاشة مميزة للغاية فبالرغم من أنها لا تأتي بجودة النسخة الالترا إلا أنها تعتبر من أفضل الشاشات على اي هاتف ذكي وبها العديد من المميزات الرائعه وسطوعها ممتاز للغاية، بها طبقة حماية غوريلا جلاس 5.الهاتف مقاوم للماء والغبار.تم تحسين مميزات القلم وتحسين سرعة الاستجابة بشكل ملحوظ.يأتي الهاتف مع نسختين من المعالج وهما الأفضل في الأداء وستحصل على تجربة استخدام ممتازة في كل ظروف الاستخدام الشاقة ومع الألعاب القوية والكبيرة وكل أنواع التطبيقات والاستخدامات.يأتي مع سماعات مكبرة ستيريو مدعومة من AKG تعطي صوت مميز للغاية.دعم بصمة الاصبع بالشاشة الترا سونيك هي الأضمن والأسرع بالإضافة إلى دعم بصمة الوجه.كاميرات نوت 20 من أفضل الكاميرات المتوفرة على أي هاتف ذكي وتقدم صور أكثر من رائعه وبها تفاصيل دقيقة والوانها طبيعية وبها أكثر من زاوية تصوير والعديد من الأوضاع المميزة في التصوير.دعم الاتصال عن طريق الواي فاي بالإصدار 6.دعم خاصية NFC.يأتي مع منفذ شحن وتوصيل من نوع Type-C الإصدار الأحدث.يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي للأجهزة الأخرى.عيوب Samsung Note 20:ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك.لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية لتوسيع سعة التخزين الداخلي.الشاشة تأتي أقل جودة من شاشة النسخة الأكبر نوت 20 الترا.لا يدعم منفذ 3.5 مم لتوصيل سماعات الأذن التقليدية.لا يدعم راديو FM في نسخة معالج إكسينوس 990.سرعة الشحن السريع ليست الأفضل ويوجد سرعات شحن أكبر من ذلك.الشاشة لا تدعم ميزة 120 هرتز معدل تحديث.سعر الهاتف مرتفع.سعر سامسونج نوت 20 العادي:سعر سامسونج نوت 20 في مصر 16499 جنيه تقريبا (نسخة 256 /8 جيجابايت).سعر سامسونج نوت 20 في السعودية 4500 ريال تقريبا (نسخة 256 /8 جيجابايت).سعر سامسونج نوت 20 في الامارات 4400 درهم تقريبا (نسخة 256 /8 جيجابايت).سعر سامسونج نوت 20 في الكويت 365 دينار تقريبا (نسخة 256 /8 جيجابايت).محتويات علبة سامسونج نوت 20:سامسونج نوت 20ماذا يأتي مع سامسونج نوت 20هاتف سامسونج نوت 20.شاحن سريع بقوة 25 واط.سماعات الأذن السلكية من AKG من نوع Type-C.غيار لسماعات الأذن بمقاسات مختلفة.كابل توصيل USB لشحن الهاتف.كتيبات الارشادات والاستخدام.دبوس لفتح درج شرائح الاتصال.رأينا النهائي في سامسونج نوت 20:يعتبر جوال سامسونج نوت 20 من أفضل الجوالات المتوفرة حاليًا في عالم الهواتف الذكية وخاصة من سامسونج، بالرغم من توفر نسخة أعلى من هذه النسخة وهي سامسونج نوت 20 الترا إلا أن هذه النسخة مازالت تقدم العديد من المميزات الرائعه والتى تجعل منه منافس قوي جدًا لهواتف مثل الايفون 11 و ون بلس 8، وسامسونج S20 العادي.لكن مازلنا نرجح نسخة Samsung Note 20 Ultra وبالرغم من أنها مرتفعة السعر عن هذا الإصدار لأنها تحتوي على تطويرات أكثر مع مميزات لن تجدها فى أى هاتف آخر وهى بالطبع النسخة الأكثر تطورًا من حيث الشاشة حيث ستحصل على أحدث شاشة في العالم وبها العديد من المميزات الرائعه. بالإضافة إلى الكاميرات الرائعة والإحترافية أكثر من كاميرات هذا الهاتف.