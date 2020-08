13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد 13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد).



13 تطبيق





Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Vape Toolbox : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Cerco Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Yomira – Premium Icon Pack (New) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

قد يعجبك أيضا... loading...

14 لعبةNail That Coin : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.Pirates Outlaws : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Into the Void : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Trig or Treat : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.WoodBox : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Bug School: Learn Kindergarten Skills : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.The Pulse : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.