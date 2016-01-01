13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد).
13 تطبيق
Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
Vape Toolbox : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cerco Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Yomira – Premium Icon Pack (New) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
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