13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

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13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد).

13 تطبيق


Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
Vape Toolbox : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cerco Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
Yomira – Premium Icon Pack (New) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

14 لعبة


Nail That Coin : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Pirates Outlaws : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Into the Void : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Trig or Treat : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
WoodBox : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Bug School: Learn Kindergarten Skills : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
The Pulse : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

المصدر: عالم التقنية

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