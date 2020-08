OnePlus تعرض لنا تصميم خاصية Always On Display في إعلانها التشويقي الأحدث OnePlus تعرض لنا تصميم خاصية Always On Display في إعلانها التشويقي الأحدث

نشر الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau مقطع فيديو يكشف لنا عن المراحل والصعوبات التي مرت منها عملية تصميم وتطوير خاصية Always On Display الجديدة التي ستصل مع تحديث OxygenOS 11 القادم الذي يستند على نظام Android 11. دخلت شركة OnePlus في شراكة مع مدرسة Parsons School للتصميم للتوصل إلى مجموعة مختارة من التصاميم والعناصر التي ستزين الشاشة بينما الهاتف خاملاً.



يُطلق على التصميم الأساسي لخاصية Always On Display إسم ” Time “، ولكنه مخطط زمني حقًا. مع مرور اليوم، ستتحرك الساعة عبر الخط، تاركة علامات في كل مرة تستخدم فيها الهاتف. في المساء، سترى حسابًا يوضح عدد المرات التي إستخدمت فيها هاتفك ووقت إستخدامك له.



سيتم تجديد واجهة OxygenOS 11 أيضًا، ويصفها Pete Lau على أنها واجهة بـ ” تصميم غير متماثل، وشبكة مُخططة “، مشيرًا إلى أنها ستكون شبيهة بالمجلة. سيتم أيضًا تحسين وضع Dark Mode بفضل إلهام المصمم الهولندي Leandroo Li Anzhu. ووفقا له، فينبغي أن يكون الوضع الليلي أكثر من مجرد إختيار اللون الأسود للخلفية، بدلاً من ذلك يجب أن يتوفر على طبقات.

يجب أن يكون الإصدار الجديد من OxygenOS متاحًا لجميع الطرازات بدءًا من OnePlus 6 وصولا إلى الإصدارات الأحدث. ومع ذلك، فإن الشركة لا تزال تلتزم الصمت بشأن ما إذا كانت ميزة Always On Display ستكون حصرية للطرازات الجديدة أم أنها ستصل إلى بعض هواتفها الذكية القديمة.