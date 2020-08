Xiaomi Mi A4 لن يأتي مستقبلاً بسبب إنسحاب Xiaomi من مبادرة Android One Xiaomi Mi A4 لن يأتي مستقبلاً بسبب إنسحاب Xiaomi من مبادرة Android One

لدينا بعض الأنباء السيئة لعشاق نظام الأندرويد الخام، والتي تتمثل في إنسحاب شركة Xiaomi من مبادرة Android One. إكتسبت سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi Mi A Series شعبية كبيرة في الأسواق الغربية من خلال تقديم تجربة أندرويد خام بالأسعار المعتادة للشركة. كان من المقرر أن يسقط أي شخص يبحث عن هاتف يعمل بنظام الأندرويد الخام على سلسلة الهواتف الذكية هذه.



ومع ذلك، أكدت الشركة رسميًا أنها لن تقوم بعد الآن بإطلاق هواتف ذكية تعمل بنظام الأندرويد الخام كجزء من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بدوره بأنه لن يكون هناك Xiaomi Mi A4. لا يوجد سبب محدد لإيقاف التشكيلة، ولكن نحن نعتقد أن لذلك علاقة بالمشاكل المختلقة التي واجهتها الشركة مع تحديثات الأندرويد الرئيسية الموجهة لهذه الهواتف. غالبًا ما كانت Xiaomi تتأخر في إصدار التحديثات الجديدة لهذه الهواتف الذكية علمًا أن مبادرة Android One تهدف في الأساس إلى توفير تجربة الأندرويد الخام مع تحديثات سريعة ودعم طويل الأمد.



المثير للإهتمام هو تخلي شركة موتورولا بدورها عن مبادرة Android One، فهواتفها الذكية الأخيرة تأتي مع نظام الأندرويد الخام ومع بعض الميزات الإضافية في الأعلى، مثلما تفعل شركة OnePlus. هذا يترك HMD Global Oy بإعتبارها الشركة الوحيدة التي لا تزال تقدم هواتفها الذكية مع نظام الأندرويد الخام كجزء من مبادرة Android One.