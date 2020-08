تعرف على الجديد الذي كشفت عنه سامسونج في مؤتمر جالاكسي تعرف على الجديد الذي كشفت عنه سامسونج في مؤتمر جالاكسي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، أمس، خلال فعاليتها الخاصة التي استضافتها للمرة الأولى بشكل افتراضي عبر الإنترنت وتم بثها بشكل مباشر من كوريا الجنوبية للإعلان عن أحدث ابتكاراتها التقنية، عن خمسة أجهزة جديدة بخصائص وميزات فائقة الأداء والقوة تتكامل بشكل سلس وتتناسب مع متطلبات المستهلكين في عالم سريع التغير.



وشملت الأجهزة الجديدة التي قدمتها سامسونج هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra، اللذين يعتبران أقوى هاتفين تطورهما سامسونج في سلسة Note حتى الآن؛ كما كشفت الشركة عن جهازيها اللوحيين الجديدين Tab S7 و+S7، اللذين يتميزان بتعددية استخداماتهما ووظائفها المصممة لتعزيز مستوى الإنتاجية والإبداع؛ أما الابتكار الثالث الذي كشفته عنه سامسونج فكان ساعة Galaxy Watch3 ذات التصميم الفاخر والميزات الذكية والصحية المتقدمة؛ وقدمت الشركة أيضاً سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية، التي تتميز بأناقتها وتوفيرها مستوى عالٍ من الراحة عند استخدامها مع جودة صوت مذهلة؛ أما الجهاز الخامس فقد كان هاتف Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي مع العديد من التحسينات الجديدة والمميزة.



وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “لم نعتمد من قبل على التكنولوجيا كما هو حالنا اليوم، ولولا التقنيات والأجهزة الحديثة ما كنا قد تمكنا من البقاء على اتصال بحياتنا وأعمالنا في ظل التحديات غير العادية التي يشهدها العالم من حولنا. وترتكز رؤيتنا في سامسونج على أن الغاية الأساسية للتكنولوجيا يجب أن تتمثل في تسهيل حياة الناس وجعلها أكثر بساطة وخالية من التعقيد. لهذا السبب قدمنا خمسة أجهزة بخصائص قوية وميزات جديدة لتكون بمثابة أدوات قوية تساعدنا على زيادة إنتاجيتنا في العمل والاستمتاع بتجارب استثنائية في أوقات فراغنا. وتعمل هذه الأجهزة معاً ضمن منظومة Galaxy على نحو سلس لتمكننا من التركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتنا”.

قد يعجبك أيضا... loading...

Galaxy Note20 وNote20 Ultra، أقوى هواتف في سلسلة Note حتى الآنتعتبر سلسلة هواتف Galaxy Note20 بمثابة قوة إنتاجية متكاملة تعمل مثل الكمبيوتر وتتيح للمستخدمين ممارسة ألعابهم المفضلة كالمحترفين. وتأتي السلسلة الجديدة في طرازين: الأول هاتف Galaxy Note20 Ultra والمصمم لمحبي سلسلة Note الذين يطمحون إلى أعلى مستويات القوة والإنتاجية، والثاني هاتف Galaxy Note20 المصمم للشريحة الأوسع من مستخدمي هواتف سلسلة Note الذين يتطلعون إلى زيادة وقتهم في العمل واللعب. وتم تصميم كلا الهاتفين مع هدف وحيد وهوتعزيز مستويات الكفاءة، بما يضمن للمستخدمين المزيد من الوقت للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يحبونهم.قوة فائقة لإنجاز مهام العمل بكل كفاءةنحتاج اليوم إلى أجهزة تتسم بمستوى عالٍ من المرونة كما نحن تماماً، وذلك حتى نتمكن من العمل واللعب والاتصال بالطريقة التي نريدها. وتسعى سامسونج من خلال سلسلة هواتف Galaxy Note20 الجديدة إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية، ومساعدة المستخدمين على إحداث تحول إيجابي في الطريقة التي ينجزون بها أعمالهم – مما يتيح لهم القيام بالمزيد في أي وقت ومن أي مكان.وتوفر الآن الميزات الجديدة التي يقدمها قلم S Pen وتطبيق Samsung Notes في سلسلة Galaxy Note20 تجربة أكثر قوة تمتد إلى الأجهزة اللوحية الجديدة التي طورتها سامسونج Galaxy Tab S7 و Tab S7+ لمنح المستخدمين المزيد من المرونة والراحة. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الشراكة المتميزة بين سامسونج ومايكروسوفت في جعل سلسلة Galaxy Note20 وجهاز الكمبيوتر المزود بنظام Windows يعملان بسلاسة.قلم S Pen جديد بميزات متقدمة: يوفر قلم S Pen المحسن الذي يعتبر الميزة المفضلة لدى محبي سلسلة Note تجربة كتابة مثالية حتى تتمكن من التقاط وتدوين أفكارك مباشرة عند حدوث الإلهام. ويتميز قلم S Pen في سلسلة Galaxy Note20 بدقة أكثر واقعية تمنحك المزيد من الدقة والاستجابة.و تجعل إجراءات الاستجابة الخمسة الجديدة Anywhere actions في قلم S Pen التنقل دون لمس عبر جهازك – مثل العودة إلى الشاشة الرئيسية أو التقاط لقطة شاشة – عملية في غاية السلاسىة والبساطة.تجربة أكثر مرونة وفائدة لتطبيق Samsung Notes: نحتاج عادةً إلى أدوات مصممة للسماح لنا بالعمل في أي وقت وعلى أي جهاز. وبهدف مساعدة المستخدمين على التقاط الأفكار وتحريرها ومشاركتها عبر هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10، يأتي تطبيق Samsung Notes الجديد بقدرات الحفظ التلقائي والمزامنة، لذلك يصبح العمل المفقود شيئاً من الماضي ويمكن للمستخدمين المتابعة من حيث توقفوا عندما ينتقلون للعمل من جهاز آخر. ويعمل تطبيق Samsung Notes بسهولة على إجراء تحسينات في الخط المقروء. كما أصبح تقديم الملاحظات أسهل الآن من اي وقت مضى حيث يمكنك إضافة تعليق على ملفات PDF وإبرازها في تطبيق Samsung Notes. كما يمكن للمستخدمين تسجيل أصواتهم أثناء تدوين الملاحظات، والنقر على أي كلمة في الملاحظات المدونة للانتقال إلى تلك اللحظة في التسجيل. هذا بالإضافة إلى إمكانية المحافظة على تنظيم كل شيء باستخدام إدارة مجلد جديدة وسلسة تسهل العثور على كل شيء.العمل بشكل أذكى عبر الأجهزة: يتيح لك تطبيق Microsoft’s Your Phone مع رابط الوصول إلى محفظة التكامل مع نظام Windows الوصول بسهولة إلى تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 دون أي مشاكل فيما يتعلق بمشاركة المعلومات بين الجهازين. وبات من السهل إرسال الرسائل وإدارة الإشعارات ومزامنة الصور وإجراء المكالمات واستلامها كلها من جهاز الكمبيوترالخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 10. ويمكن للمستخدمين إضافة تطبيقات الهاتف المحمول المفضلة لديهم إلى شريط المهام أو قائمة “ابدأ” حتى لا يضطرون إلى البحث في هواتفهم عن تطبيقاتهم المفضلة أو معرض الصور. وسيتمكن المستخدمون في وقت لاحق من هذا العام من تشغيل تطبيقات متعددة جنباً إلى جنب على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10. وسيتم المحافظة على نسق جميع منظومات الإنتاجية الخاصة بالمستخدم عبر الأجهزة عندما تتم مزامنة تطبيق Samsung Notes مع تطبيقي Microsoft OneNote و Outlook، وعندما تتم مزامنة رسائل التذكير في هاتف المستخدمين مع تطبيقات Microsoft Outlook و To Doو]Teams بحيث يكون كل ما يحتاجه المستخدمون في متناول يديهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم.مستويات جديدة من القوة لتجربة ألعاب مذهلةتمتد شراكة سامسونج مع مايكروسوفت إلى الجانب الترفيهي أيضاً من سلسلة Galaxy Note20، لتقدم للمستهلكين تجارب لعب غامرة وفريدة من نوعها عبر هواتفهم الذكية. وسيكون المستخدمون على موعد مع تجارب لعب هي الأقوى والأكثر تقدماً على الإطلاق ليتمكنوا من اللعب بشكل احترافي سواء في المنزل أو أي مكان يتواجدون فيه. وتضم سلسلة Galaxy Note20 أدوات احترافية لالتقاط صور مذهلة وإنشاء مقاطع فيديو بأسلوب سينمائي إضافة إلى تقديمها تجارب متقدمة في تنفيذ المهام المتعددة.أفلام بأسلوب سينمائي في غاية الدقة والوضوح في راحة يدك: مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9 وقدرة تسجيل تبلغ 24 إطاراً في الثانية، توفر كاميرا سلسلة هواتف Galaxy Note 20 بدقة 8K للمستخدمين الحصول على صور بدقة فائقة للغاية وتجربة فيديو بجودة احترافية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من وضعيات وميزات عديدة لتحسين جودة صورهم مثل وضعية الفيديو الاحترافي – Pro Video والتركيز الاحترافي والصوت والتعرض والتحكم في سرعة التقريب وقدرة تسجيل الفيديوهات بقوة 120 إطاراً في الثانية بدقة FHD، مما يتيح لهم الحصول على مقاطع فيديو ذات جودة سينمائية مذهلة. ويمكن للمستخدمين أيضاً التحكم في مصادر الصوت في سلسلة Galaxy Note20، سواءً من الميكروفونات المدمجة أو المصادر الخارجية، بما يضمن الحصول على صوت واضح للغاية. ويمكن للمستخدمين من خلال إقران الهاتف مع سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية الجديدة تسجيل صوت فائق الوضوح مع تقليل الضوضاء في الخلفية.تعددية المهام بكل إتقان واحترافية مع قاعدة Samsung DeX المتقدمة: يمكن للمستخدمين وللمرة الأولى على الإطلاق مع قاعدة Samsung DeX توصيل سلسلة Galaxy Note20 لاسلكياً بالتلفزيون الذكي عندما يحتاجون إلى شاشة أكبر. ويمكنهم من خلال ذلك إدارة شاشتين في آن واحد حتى يتمكنوا من الدردشة مع أصدقائهم على سلسلة Galaxy Note20 أثناء مشاهدة مقطع فيديو على تلفزيونهم الذكي.إرث منظومة Galaxy من القوة والأداءعززت Galaxy Note مكانتها كسلسلة متطورة توفر أجهزة قوية مصممة لتمكين المستهلكين في حياتهم اليومية والعملية. وتواصل هواتف Galaxy Note20 البناء على هذا الإرث باعتبارها أقوى هواتف يتم تطويرها في هذه السلسلة حتى الآن لتمنح مستخدميها كل ما يحبونه ويطمحون إليه ويتوقعونه من Galaxy.تم تزويد سلسلة Galaxy Note20 بأسرع معالج حتى الآن عبر جميع أجهزة Galaxy. ويتميز الهاتفان الجديدان بأحدث تقنيات وتجارب الهاتف المحمول الأفضل في فئتها وذلك مع عدم المساومة على أناقة وبراعة التصميم الأيقوني الخارجي. ويأتي كل من Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra مع ألوان ميستيك مميزة وجديدة – إضافة إلى نغمات محايدة ناعمة تتجاوز الاتجاهات المتغيرة بتأثير ضبابي جديد ومحكم.ولأول مرة في سلسلة Note، يأتي هاتف Galaxy Note20 Ultra مع شاشة ديناميكية نابضة بالحياة من نوع Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة على أفضل شاشة عرض حتى الآن، والتي تتكيف تلقائياً مع المحتوى الذي تعرضه لتحسين عمر البطارية. ويمكن للمستخدمين شحن 50% من بطارية هواتفهم في 30 دقيقة فقط بفضل البطارية الذكية التي تدوم طوال اليوم إضافة إلى قدرات الشحن فائق السرعة.وتوفر ريادة سامسونج في تطوير أجهزة Galaxy الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس للمستخدمين فرصة الاستمتاع بالإمكانات المذهلة التي تتميز بها تقنية الجيل الخامس للقيام بكل ما يحبونه. وسيكون المستخدمون على موعد مع الكثير من المتعة والفائدة من خلال السرعات العالية وراحة البال الإضافية بأنهم يمكنهم الحصول على كل ما يحتاجون إليه بنقرة واحدة على أجهزتهم المزودة بتقنية الجيل الخامس على شبكتي Sub-6 وmmWave. وتوفر سلسلة Galaxy Note20 أيضاً شبكات Wi-Fi 6 مستقرة مع وقت استجابة محسن لخدمات البث المختلفة. ويمكن للمستخدمين أن يكونوا على ثقة من أن أجهزة وبرامج سلسلة Galaxy Note20 محمية بشكل استباقي بشكل شامل بفضل منصة الحماية والأمان Samsung Knox.ولأول مرة على جهاز Galaxy معزز بتقنية النطاق فائق العرض UWB، ترتقي ميزة “المشاركة القريبة” إلى مستوى جديد من المشاركة السريعة والسهلة على هاتف Galaxy Note20 Ultra. فبمجرد توجيه Galaxy Note20 Ultra إلى أجهزة Galaxy الأخرى المزودة بتقنية UWB، ستدرج ميزة “المشاركة القريبة” تلقائياً الأشخاص الذين تواجههم في أعلى لوحة المشاركة. وستساعدك وظيفة UWB المستقبلية أيضاً في العثور على الأشياء بشكل أكثر دقة باستخدام تقنية الواقع المعزز AR وإلغاء قفل الشاشة الرئيسة كمفتاح رقمي.أطلق العنان لتجارب جديدة مع منظومة Galaxy المتصلةتم تصميم أجهزة وخدمات سامسونج للعمل معاً دون عناء، مما يساهم في الارتقاء بمستوى إنتاجيتك وتجاربك الترفيهية وكل ما هو مهم بالنسبة لك. ويمكن للمستخدمين النتقال بسلسلة Galaxy Note20 إلى مستوى جديد من التكامل والقوة في الأداء من خلال إقرانها مع الإضافات الجديدة الأخرى في منظومة Galaxy مثل الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S7 وTab S7+ والساعة الذكية Galaxy Watch3 والسماعات اللاسلكية Galaxy Buds Live، حيث يمكن للمستخدمين من خلال التكامل بين هذه الأجهزة العمل بشكل أكثر ذكاءً والاستمتاع باللعب لفترة أطول وتعزيز صحتهم وعافيتهم إلى جانب التواصل بشكل أفضل.Galaxy Watch3.. ساعة ذكية فاخرة مع ميزات صحية متقدمةتعتبر ساعة Galaxy Watch3 الذكية بمثابة الرفيق المثالي للمستخدمين لإدارة روتينهم اليومي وتحقيق أهداف اللياقة ومراقبة صحتهم وعافيتهم. تم تصميم ساعة Galaxy Watch3 بمواد ممتازة مع إصدار نحيف للإطار الدوار الذي اشتهرت به، وتتميز ببراعة تصميمها الفاخر إلى جانب مستوى الراحة الذي توفره لارتدائها طوال اليوم. لكن هذه الساعة الذكية ليست جذابة للعين فحسب – بل هي أيضاً مركز لإدارة ومراقبة صحتك وعافيتك، حيث تحتوي على المجموعة الأوسع والأكثر تقدماً حتى الآن من ميزات مراقبة الصحة التي طورتها سامسونج.ويمكن للمستخدمين مع ميزة مراقبة استهلاك الأكسجين في الدم قياس وتتبع تشبع الأكسجين مع مرور الوقت لأغراض اللياقة والعافية. ويوفر تطبيق Samsung Health Monitor الجديد على ساعة Galaxy Watch3 قياسات ضغط دم بدون أحزمة إضافة إلى تخطيط القلب، وتتوفر هذه الميزات في الأسواق التي تم فيها اعتمادها. وعند اكتشاف احتمالية السقوط، سترسل الساعة موقعك على الفور إلى جهات الاتصال المحددة مسبقاً. وسوف يساعدك تشغيل التحليل على الجري بشكل أفضل وتحسين الشكل ومنع الإصابات، بينما تتبع ميزة قياس السعة القصوى للأكسجين VO2 max نشاط القلب لتوفير معلومات دقيقة حول استهلاك الأكسجين. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على لياقتهم أثناء وجودهم في المنزل، يوفر تطبيق Samsung Health أكثر من 120 برنامج تدريب منزلي حتى يتمكنوا من تتبع التقدم المحرز من ممارسة التمرين.سماعات Galaxy Buds Live الأنيقة والمريحة مع جودة صوت مذهلةتعتبر سماعات Galaxy Buds Live أحدث إصدار لسماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج، وتتميز بتصميمها المبدع حقاً الذي يوفر مستوى عالٍ من الراحة. وتجمع السماعات الجديدة بين الخبرة العريقة لنظام الصوت AKG ومكبر الصوت الأكبر 12 مم مقارنة مع مكبر الصوت في سماعات Galaxy Buds+، هذا إلى جانب قناة باس، مما يوفر صوت عميق وواضح للغاية للاستمتاع بالموسيقى بالطريقة التي يقصدها الفنان. وتأتي Galaxy Buds Live بثلاثة ميكروفونات ووحدة التقاط الصوت، وتأتي مع ميزة إلغاء الضجيج النشط للنوع المفتوح الذي يوفر أفضل جودة: جودة صوت حية وفسيحة، مع القدرة على الاستماع إلى (أو الابتعاد) عن العالم من حولك.إعادة تعريف ما هو ممكن مع هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطيتواصل سامسونج ريادة فئة جديدة تماماً في عالم الأجهزة المحمولة من خلال تقديم الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold2. فبعد إطلاق جهازين قابلين للطي والاستماع إلى تعليقات المستخدمين حول أكثر الترقيات والميزات الجديدة المطلوبة، تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يوفر ابتكارات ذات مغزى تقدم للمستخدمين تحسينات عديدة وتجارب استخدام فريدة من نوعها قابلة للطي. ويجمع هاتف Galaxy Z Fold2 بين قابلية ومرونة الهاتف الذكي وقوة وحجم شاشة الأجهزة اللوحية لتوفير أقصى مستوى من الإنتاجية للمستخدمن. وسواء كان مطوياً أو مفتوحاً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة فاخرة للهاتف المحمول مع تصميم Galaxy Z Fold2 المتميز. ويأتي هاتف Galaxy Z Fold2 مزوداً بشاشتي عرض من نوع Infinity-O وتمتدان من الحافة إلى الحافة وبدون حواتف تقريباً. ويبلغ حجم شاشة الغطاء 6.2 بوصة والشاشة الرئيسة الضخمة 7.6 بوصة، مما يعني أنهما أكبر مقاساً مقارنة مع شاشتي هاتف Galaxy Fold. وبفضل تصميمه الأنيق وهندسته الراقية، يأتي هاتف Galaxy Z Fold2 بلونين مذهلين الأسود ميستيك والبرونزي ميستيك. وبالنسبة إلى المستخدمين الذين يبحثون عن تصميم متميز فريد من نوعه، تتعاون سامسونج مرة أخرى مع دار الأزياء الشهيرة في نيويورك Thom Browne لإطلاق إصدار Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition المحدود والحصري.التوفرستتوفر سلسلة هواتف Galaxy Note20 وسلسلة Tab S7 في أسواق محددة بدءًا من 21 أغسطس 2020.Galaxy Note20: برونز ميستيك، أخضر ميستيك، رمادي ميستيكGalaxy Note20 Ultra: برونز ميستيك، أسود ميستيك، أبيض ميستيكGalaxy Tab S7 و+S7: أسود ميستيك، فضي ميستيك، برونزي ميستيك