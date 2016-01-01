

أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. بسعر منخفض وتقنية الجيل الخامس..صور أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. بسعر منخفض وتقنية الجيل الخامس..صور

أطلقت شركة أوبو Oppo، خلال الشهر الماضي، عن هاتف A72 5G، واليوم الأربعاء، أعلنت عن هاتفها الذكي الأحدث Oppo K7 5G، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة مع تقنية الجيل الخامس 5G.



ووفقًا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف أوبو الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يقدما دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وكما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.



ويضم هاتف Oppo K7 5G، أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي هاتف Oppo K7 5G، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، بالإضافة إلى قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب نوتش على شكل قطع بالشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.ويبلغ سمك هاتف Oppo K7 5G، 7.96 مللميتر ويزن 180 جرام، كما يحتوي على بطارية بسعة 4025 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، وتستهلك الطاقة من خلال منفذ USB-C.وتشمل الميزات الأخرى في K7 5G، منفذ لسماعات الأذن السلكية بقياس 3.5 مللميتر، وكما يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية (Hyper Boost 3.0) لتحسين أداء الألعاب، كما يأتي مع تقنية (Link Boost 2.0) التي تستخدم كلا من شبكات الجيل الخامس وشبكات Wi-Fi، لتقديم سرعات أفضل للشبكة.ويتوفر هاتف Oppo K7 5G، بسعر يعادل 285 دولار أميريكي (أي ما يعادل 4548 جنيها مصريا)، لنموذج بسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 330 دولار أميريكي (أي ما يعادل 5266 جنيها مصريا)، لخيار 256 جيجابايت، وكلا الخيارين متاحان للحجز المسبق في الصين من خلال موقع JD.com على أن تبدأ المبيعات اعتبارا من 11 أغسطس الجاري.







