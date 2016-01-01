كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن سامسونج Galaxy Note20

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كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن سامسونج Galaxy Note20

سامسونج ستعلن اليوم عن سلسلة Galaxy Note20 وتسرب خلال الأيام القليلة الماضية كل شئ عن السلسلة سواء المواصفات أو الصور الرسمية أو السعر الذي ستتوفر به الهواتف في أوروبا.



ولكن هناك من يحب مشاهدة المؤتمرات مباشرة لمعرفة التفاصيل كاملة وعلى الرغم أن المؤتمرات الفعلية أصبحت لا تحدث الأن بسبب الأحداث الحالية وفيروس كورونا إلا أن الشركات تقوم بعقد مؤتمرات على الإنترنت ويقوم المسئولين في الشركة بعرض أهم مميزات الهواتف من خلال الفيديو.



سامسونج سيكون لديها مؤتمر بالطبع للكشف عن سلسلة Galaxy Note20 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة وسيكون هناك بث مباشر للحدث على قناة الشركة على اليوتيوب ويُمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث من خلال الفيديو الموجود بالأسفل:

المصدر: اخبار التقنية

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