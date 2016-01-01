سامسونج ستعلن اليوم عن سلسلة Galaxy Note20 وتسرب خلال الأيام القليلة الماضية كل شئ عن السلسلة سواء المواصفات أو الصور الرسمية أو السعر الذي ستتوفر به الهواتف في أوروبا.
ولكن هناك من يحب مشاهدة المؤتمرات مباشرة لمعرفة التفاصيل كاملة وعلى الرغم أن المؤتمرات الفعلية أصبحت لا تحدث الأن بسبب الأحداث الحالية وفيروس كورونا إلا أن الشركات تقوم بعقد مؤتمرات على الإنترنت ويقوم المسئولين في الشركة بعرض أهم مميزات الهواتف من خلال الفيديو.
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التعليقات على كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن سامسونج Galaxy Note20
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