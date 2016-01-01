

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر. رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر.

كشفت شركة جوجل الأمريكية رسميًا منذ دقائق قليلة عن هاتفها الذكي الجديد Pixel 4a لفئة الهواتف المتوسطة، بعدما تأخر إطلاقه لأكثر من 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 العالمية.



وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.81 بوصة من نوع OLED، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع طبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.



ولمحبي التصوير سيحتوى Pixel 4a على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي، بالإضافة لميزة تصوير البورتريه، والوضع الليلى.

ويمتلك هاتف Google Pixel 4a معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730G بقوة 2.2 جيجاهرتز، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6 جيجا بايت، والذاكرة من نوع UFS 2.1 لتوفير أقصي سرعة ممكنة لنقل البيانات.ويمتلك هاتف Google Pixel 4a ببطارية 3140 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع بقوة 18 واط، عبر منفذ شحن USB-C، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 10، و قارىء بصمة إصبع تقليدي فى الخلف، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.و يبلغ سعر Google Pixel 4a سعر 349 دولارا أمريكيا ما يعادل 5600 جنيه مصرى، والذى ياتى فى لونين هما الأزرق و الأسود.







