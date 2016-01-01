كشفت شركة جوجل الأمريكية رسميًا منذ دقائق قليلة عن هاتفها الذكي الجديد Pixel 4a لفئة الهواتف المتوسطة، بعدما تأخر إطلاقه لأكثر من 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 العالمية.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.81 بوصة من نوع OLED، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع طبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.
ولمحبي التصوير سيحتوى Pixel 4a على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي، بالإضافة لميزة تصوير البورتريه، والوضع الليلى.
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التعليقات على رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر.
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