

أيهما أفضل عند شراء هاتف ذكي: شاشات AMOLED أم شاشات LCD؟ أيهما أفضل عند شراء هاتف ذكي: شاشات AMOLED أم شاشات LCD؟

يعتبر نوع الشاشة واحدا من أهم أوجه المفاضلة بين الهواتف الذكية عند الإقدام على شراء أحدها، فأيهما أفضل: شاشات أموليد AMOLED أم شاشات إل سي دي LCD؟!



تقنية شاشات أموليد AMOLED



في الواقع، فإن تقنية شاشات أموليد AMOLED هي أحد أنواع تقنية العرض أوليد OLED الشهيرة المستخدمة الآن في أجهزة التلفزيون، والتي تقوم على استخدام لمبات الليد LED أو الصمام الثنائي الباعث للضوء، ويتم إضافة حرف O كاختصار لكلمة عضوي Organic.

وتعمل التقنية على إضاءة وحدات البيكسل الفردية عند توفير التيار المناسب لكل منها، وتحتوي شاشات أموليد على “ترانزيستور الغشاء الرفيع” TFT الذي يجعل عملية إرسال التيار إلى كل بيكسل أكثر سلاسة وسرعة، وتعتبر شاشات سوبر أموليد Super AMOLED، التي طورتها سامسونج Samsung، تطويرا كبيرا للتقنية، بحيث أصبحت الشاشة أقل سمكا وأسرع استجابة للمس.تقنية شاشات إل سي دي LCDأما شاشات إل سي دي LCD، والأكثر شيوعا نسبيا في الهواتف الذكية حتى الآن، فهي شاشة من الكريستال السائل، يوجد بها إضاءة خلفية مخصصة للون الأبيض، أو أبيض مائل للزرقة، ويتم تمرير اللون الأبيض عبر مرشحات أو فلاتر، لتتشكل وحدات البيكسل المكونة للشاشة بالألوان المختلفة التي تكون الصورة المعروضة.الاختلاف الأول: التكلفة!شاشات أموليد AMOLED أكثر تكلفة بكثير من شاشات LCD، ولذلك فإن أغلب هواتف الفئة المنخفضة والمتوسطة لا زالت تستخدم شاشات LCD.الاختلاف الثاني: الأفضل في العرضشاشات أموليد AMOLED أفضل في عرض الصورة والألوان، وألونها أكثر حيوية من شاشات إل سي دي LCD، لكن شاشات LCD تتفوق في عرض اللون الأبيض، بينما يظهر اللون الأبيض محمرا أو مصفرا في شاشات AMOLED.الاختلاف الثالث: الوضوحتتفوق شاشات LCD على شاشات أموليد AMOLED في السطوع، خاصة عند استخدام الهاتف في ضوء الشمس.الاختلاف الرابع: استهلاك البطاريةشاشات أموليد AMOLED أفضل في استهلاك البطارية من شاشات LCD، لأن طبيعة تقنية شاشات LCD هو استمرار عمل الضوء الأبيض في الخلفية حتى مع عرض الهاتف لشاشة سوداء، كما أن تقنية LCD أكثر تعقيدا في العمل، ما يجعلها أكثر استهلاكا لطاقة البطارية.الاختلاف الخامس: العمر الافتراضي والعرضة للتلفالعمر الافتراضي لشاشات أموليد أقل من شاشات LCD، خاصة مع استخدام الهواتف على أقصى سطوع للشاشة، كما أنها أكثر عرضة للتلف، فتعرض الشاشة لـ”خبطة” يمكن أن يتلف الشاشة بالكامل لا جزء منها فقط كما في شاشات LCD.







