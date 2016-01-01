تعتبر تطبيقات الدردشة واحدة من أكبر مصادر إنشاء وتداول الشائعات والأخبار المزيفة، وبذلك تبذل واتساب جهداً كبيراً للتخفيف من ذلك، والآن لديها ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحقق من صحة رسالة ما وصلتهم.
تقوم الميزة الجديدة بالتحقق من الروابط والرسائل والصور المتداولة بين المستخدمين، وفي حال قام أحد أصدقاءك بإعادة توجيه رسالة مشكوك بصحتها لك، فإنه سيعرض بجانبها أيقونة مكبرة.
لدى الضغط على تلك الأيقونة فإن واتساب يظهر رسالة تفيد بأنه سيتم البحث عن الرسالة عبر الويب من خلال رفع محتواها من نص وصورة إلى جوجل.
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التعليقات على واتساب تتيح التحقق من صحة الرسائل المتداولة عبر البحث العكسي
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