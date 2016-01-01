واتساب تتيح التحقق من صحة الرسائل المتداولة عبر البحث العكسي

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واتساب تتيح التحقق من صحة الرسائل المتداولة عبر البحث العكسي

تعتبر تطبيقات الدردشة واحدة من أكبر مصادر إنشاء وتداول الشائعات والأخبار المزيفة، وبذلك تبذل واتساب جهداً كبيراً للتخفيف من ذلك، والآن لديها ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحقق من صحة رسالة ما وصلتهم.

تقوم الميزة الجديدة بالتحقق من الروابط والرسائل والصور المتداولة بين المستخدمين، وفي حال قام أحد أصدقاءك بإعادة توجيه رسالة مشكوك بصحتها لك، فإنه سيعرض بجانبها أيقونة مكبرة.

لدى الضغط على تلك الأيقونة فإن واتساب يظهر رسالة تفيد بأنه سيتم البحث عن الرسالة عبر الويب من خلال رفع محتواها من نص وصورة إلى جوجل.

بالموافقة على العملية يتم فتح محرك البحث جوجل والبحث عن الرسالة التي وصلتك لتجد نتائج مفيدة حولها والتوسع أكثر حول الموضوع لتعرف إن كانت صحيحة أم مزيفة.

حالياً الميزة متاحة في عدد محدود من الدول الصغيرة لتجربتها قبل أن توسعها للمزيد من الدول.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود فيس بوك المتكاملة لمحاربة المعلومات المضللة على كافة خدماتها. وكانت واتساب قد قيدت عدد مرات إعادة توجيه الرسائل لتصعيب المهمة أمام من ينشرون الشائعات.

المصدر: عالم التقنية

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