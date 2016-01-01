

خمن.. هاتفان أكثر أجهزة آيفون شعبية في العالم خمن.. هاتفان أكثر أجهزة آيفون شعبية في العالم

في وقت سابق من هذا العام، عندما أطلقت شركة آبل جهاز iPhone SE الذي طال انتظاره، كان من المتوقع أن يثير ضجة كبيرة في السوق.







ويبدو أنها تمكنت من القيام بذلك على الأقل فيما يتعلق بأجهزة iPhone، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia، شحنت Apple ما يقرب من 40 مليون iPhone من أبريل إلى يونيو، وقالت شركة الأبحاث إن iPhone SE كان القوة الدافعة في شحنات Apple.

قد يعجبك أيضا... loading...

ونقل عن جوسي هونج، مدير أبحاث الهواتف الذكية في أومديا، قوله: "السعر المبدئي عند 399 دولارًا يجعل جهاز iPhone SEجهازًا جديدًا جذابًا، خصوصًا في مواجهة استمرار عدم اليقين الاقتصادي، ووالكثير من مستخدمي iPhone الحاليين الذين يحتاجون إلى ترقية وجدوا أن SE هو خيار ميسور التكلفة لا يتطلب دفعة أولى كبيرة أو سدادًا شهريًا مرتفعًا".iPhone الثاني الذي كان يقود مبيعات Apple هو iPhone 11، والذي لا يمثل مفاجأة، منذ إطلاقه في سبتمبر 2019، كان هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، وفقًا لشركات أبحاث متعددة، يبدو أن استراتيجيةامتلاك هواتف بأسعار معقولة تدفع لشركة Apple.في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Apple عن نتائجها الفصلية، وكشفت الشركة أن إيرادات iPhone نمت بنسبة 2% في هذا الربع، وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، المستثمرين أن الزيادة في الطلب ترجع إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك إطلاق iPhone SE القوي.كما قال Luca Maestri، المدير المالي لشركة Apple، إن إطلاق iPhone SE ساعد الشركة على تحقيق نمو في الإيرادات، وبلغ إجمالي الإيرادات من iPhone في الربع السابق لشركة Apple 26.4 مليار دولار.أضاف مايسترى للمستثمرين: "لقد شهدنا تحسنًا ملحوظًا حول العالم في مايو ويونيو ونعزوهما إلى تحسن مستوى طلب العملاء، مدعومًا بالإطلاق الناجح للغاية لجهاز iPhone SE".