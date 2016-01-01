بدأت التقارير المالية للربع الثاني من هذا العام من مختلف الشركات تشق طريقها إلى الويب، وLG هي أحدث شركة تكشف عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام. وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن تأثرها بشكل كبير بجائحة COVID-19.
سجلت جميع الأقسام الرئيسية الخمسة لشركة LG إنخفاضًا على أساس سنوي، حيث أعلن قسم Mobile Communications عن حصده لمبيعات إجمالية قدرها 1.07 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعتبر أقل بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أعلنت شركة LG عن زيادة بنسبة 31.1 في المئة على مستوى المبيعات مقارنة مع الربع السابق بفضل الإستقرار المستمر لسلاسل التوريد وإجراءات رفع الحجر الصحي في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. تقلص الهامش التشغيلي أيضًا 15.8 في المئة، بدلاً من 23.8 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وهذه بعض الأخبار الجيدة على الأقل.
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التعليقات على LG تكشف عن نتائجها المالية للربع الثاني، وقسم الهواتف يواصل نزيف المال
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