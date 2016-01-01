

أرباح سامسونج من قطاع الرقاقات والأجهزة المحمولة تشهد تحسنًا في الربع الثاني من هذا العام أرباح سامسونج من قطاع الرقاقات والأجهزة المحمولة تشهد تحسنًا في الربع الثاني من هذا العام

بالأمس، علمنا أن Huawei أصبحت الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي في الربع الثاني من هذا العام، بينما تواصل شركة LG فقدان المزيد من حصتها السوقية. أصدرت شركة سامسونج أيضًا تقريرها المالي الكامل للربع الثاني من هذا العام، وعلى الرغم من فقدانها الصدارة في سباق الهواتف الذكية، فإن الأرقام الإجمالية جيدة. إرتفعت الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب الطلب القوي على رقاقات الذاكرة، في حين أعلن قسم الأجهزة المحمولة أيضًا على عن تحسن الأرباح على الرغم من إنخفاض الإيرادات بنسبة 20 في المئة.



حقق قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إيرادات إجمالية قدرها 17.3 مليار دولار أمريكي، وأرباح قدرها 1.63 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.



تسبب الإغلاق في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا في إنخفاض الطلب على أساس ربع سنوي، ولكن بسبب الإدارة الفعالة للتكاليف، وخفض نفقات التسويق والعروض الترويجية في العالم الفعلي، تمكنت سامسونج من البقاء طافية وحتى لديها شيء إيجابي لتظهره.

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ستشهد الأشهر الثلاثة المقبلة نتائج أفضل مع حدث Samsung Unpacked المقبل المقرر عقده يوم 5 أغسطس والذي سيتم فيه الكشف عن العديد من المنتجات الجديدة. تتوقع الشركة أيضًا أن يُظهر السوق بشكل عامم إنتعاشًا تدريجيًا، ولكن الشكوك ستستمر في تعطيل الطلب.تأخرت إستثمارات سامسونج في قطاع الشبكات في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء. لا تزال هناك بعض الشكوك حول خدمات 5G، وتقول سامسونج أنها ستستمر في ” إستكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمالها التجارية “، مما يعني أنها ستحاول بذل قصارى جهدها، ولكنها لا تتوقع الكثير.