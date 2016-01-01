

مواصفات جيدة وإمكانيات قوية.. اشتري أرخص هاتف ذكي في مصر بـ 1500 جنيه مواصفات جيدة وإمكانيات قوية.. اشتري أرخص هاتف ذكي في مصر بـ 1500 جنيه

في مطلع شهر يوليو المنصرم، أطلقت "ريدمي" العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي، إصدارين جديدين من سلسلة الهواتف المنخفضة التكلفة وهم Redmi 9A و Redmi 9C.



ومع نهاية الشهر الماضي، أعلنت شاومي بشكل رسمي عن طرح هاتف Redmi 9A، في الأسواق المصرية وهو من الفئة الإقتصادية، لينافس بسعره المنخفض العديد من الهواتف الذكية، فهو نظرا لسعره يقدم الهاتف إمكانيات مقبولة ومتقدمة تجعله يتفوق على منافسيه في نفس الفئة السعرية، إلى جانب شاشة وتصميم جيد.



مواصفات هاتف Redmi 9A:

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يحتوي هاتف Redmi 9A، على معالج ثماني النوى من نوع Cortex A53، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.ويأتي هاتف هاتف Redmi 9A، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل، وبجودة HD+، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي في نوتش على شكل Water Drop، أعلى منتصف الشاشة، والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2.ويمتاز هاتف Redmi 9A، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 واط عن طريق منفذ شحن Micro USB 2.0.ويقدم هاتف Redmi 9A، كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، تدعم HDR وPanorama وفلاش LED، وكما يعمل الهاتف بواجهة شاومي MIUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.سعر هاتف Redmi 9A:ويتوفر هاتف شاومي Redmi 9A، في ثلاثة ألوان جذابة هي الأخضر والأزرق والأسود، ويتوفر الهاتف بنسخة واحدة فقط هي 2 جيجابايت رام + 32 جيجبايت، في الأسواق المصرية بسعر 1599 جنيها مصريا.