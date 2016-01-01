

شركة ريلمي تقوم بإطلاق هاتف Realme C3i الإقتصادي الجديد في مصر ! شركة ريلمي تقوم بإطلاق هاتف Realme C3i الإقتصادي الجديد في مصر !

تم الإعلان بشكل رسمي في السوق المصري اليوم عن هاتف Realme C3i الجديد ليكون أرخص هاتف مُناسب للألعاب، ونجد للهاتف أخ أكبر وهو Realme C3 الذي تم إطلاقه منذ فتره كبيرة في السوق المصري وتأتي الهواتف بنفس المعالج والذي يُقدم اداء جيد في الألعاب.



مواصفات Realme C3i :-

وزن 195 جرام

ابعاد 164.4x75x9 مم

تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم لتركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى

C3i Display



طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

معالج ميدياتك Helio G70 ثماني النواة إثنين منهم Cortex A75 بقوة 2.0 جيجا هيرتز، والمعالج يأتي بدقة تصنيع 12 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Mali-G52 2EEMC2

مساحة تخزين 32 جيجا مع 3 جيجا رام

واجهة Realme UI بأندرويد 10

كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم HDR وPanorama ودعم تصوير فيديوهات بجودة تصل الى 1080p@30fps

Realme C3i Camera

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كاميرا خلفية مُزدوجه، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsدعم لمنفذ السماعات الـ3.5 ملليلا يدعم بصمة الإصبعيدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عن طريق منفذ Micro USB 2.0الوان الهاتف الأزرق والأحمرRealme C3i Colorsقامت شركة ريلمي بتسعير هاتف Realme C3i اليوم في مصر بشكل رسمي للنسخة الـ32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 2190 جنيه مع Flash Sale يوم الخميس 9 يوليو القادم على جوميا ليأتي بسعر 2090 جنيه فقط.الهاتف يُقدم خامات من البلاستيك المُعتاد في هذه الفئة السعرية، يُقدم الهاتف شاشة مقبولة ايضًا في الفئة السعرية لا تعتبر عيب، اما عن المعالج فهو معالج مُميز جدًا ويُقدم اداء قوي في الألعاب لكن في المهام اليومية فنجد ان المعالج ليس الأفضل فهو مُوجه بشكل أكبر للألعاب، وبشكل عام المُعالج حتى الأن هو الأقوى في فئته السعرية حتى إطلاق Redmi 9 والذي سيُقدم أداء افضل في المهام اليوميه والتنقل بين التطبيقات.بطارية الهاتف لا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها عن طريق منفذ الشحن القديم مع البطارية الضخمه فسنجد وقت شحن طويل جدًا، اما عن الكاميرات فهي سننتظر منها أداء مُتواضع جدًا سواء الأمامية او الخلفية.اما بالنسبة لهاتف Realme C3 فهو تم إطلاقه بسعر 2290 جنيه مصري كسعر رسمي قبل زيادة الأسعار، مما جعلنا نتوقع ان يأتي Realme C3i بسعر حوالي 1990 او 1890 على سبيل المثال مع حرق سعر C3 في نفس الوقت، لكن للأسف وبسبب زيادة الأسعار فجاء التسعير أعلى من التوقعات.الفرق بين Realme C3 و C3i :-مساحة تخزين 32 جيجا و3 جيجا رام بدلًا من 64 جيجا و3 جيجا رامكاميرا خلفية مُزدوجة والإستغناء عن العدسة الماكرولا يوجد مستشعر بصمة الإصبع