

اوبو تُطلق Oppo A72 5G المتوسط الجديد – النسخة الصينية بدعم للجيل الخامس ! اوبو تُطلق Oppo A72 5G المتوسط الجديد – النسخة الصينية بدعم للجيل الخامس !

قامت شركة اوبو بشكل رسمي بإطلاق هاتف Oppo A72 5G في نسخته الصينية والتي تأتي داعمة لشبكات الجيل الخامس، حيث تم إطلاق نسخة عالمية من الهاتف منذ فتره وجاءت هذه النسخة بدون دعم لشبكات الجيل الخامس كعادة أغلب الهواتف التي يتم إطلاقها Global.



مواصفات Oppo A72 5G :-

وزن الهاتف حوالي 175 جرام

تصميم الهاتف الخارجي بخامات من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم لتركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس مع كارت ميموري في منفذ مخصص له

شاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار



الشاشة تدعم معدل تحديث 90 فريم في الثانية

معالج ميدياتك Dimensity 720 الجديد بثمانية أنوية الـ2 الأقوى Cortex A76 بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة التصنيع هي 7 نانو ميتر، اما المعالج الرسومي فهو Mali-G57 MC3

اندرويد 10 بواجهة اوبو الجديدة ColorOS 7.2

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة نوعها UFS 2.1

كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4

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الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زُرار الباورالهاتف يدعم NFCبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4040 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأبيض والإسود والبنفسجيA72 5G Colorsتم تسعير هاتف Oppo A72 5G بشكل رسمي في الصين للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 270 دولار او 230 يورو او حوالي 4300 جنية مصري، والهاتف مُتاح للحجز المُسبق في الخارج والمبيعات تبدأ 31 يوليو القادم في الصين.الهاتف يُقدم الخامات المُعتادة من اوبو في الفئة المتوسطة كما ان التصميم مُختلف وليس التقليدي المُعتاد في الفئة المتوسطة، اما الشاشة مقبولة الى حد كبير بهذا التسعير فهي كاملة بتصميم حديث وتدعم معدل تحديث 90 هيرتز لكنها ليست أموليد.اما عن الأداء فهو نقطة قوية في الهاتف، حيث يُقدم الهاتف مُعالج بأداء ممتاز جدًا في هذه الفئة السعرية مع دعم لشبكات الجيل الخامس، اما عن البطارية فهي ليست ضخمة بشكل كبير لكنها جيدة وتدعم الشحن السريع لكن ايضًا ليس الأسرع، فنجد هاتف مثل Realme 6 قريب منه ويُقدم شحن أسرع بفرق كبير.بالنسبة للكاميرات في الهاتف فهي كأرقام متواضعه جدًا ولا اتوقع منها أداء جيد تمامًا، والهاتف يُركز بشكل أكبر على تقديم معالج بأداء جيد ودعم لشبكات الجيل الخامس بتسعير جيد فقط.