قامت شركة اوبو بشكل رسمي بإطلاق هاتف Oppo A72 5G في نسخته الصينية والتي تأتي داعمة لشبكات الجيل الخامس، حيث تم إطلاق نسخة عالمية من الهاتف منذ فتره وجاءت هذه النسخة بدون دعم لشبكات الجيل الخامس كعادة أغلب الهواتف التي يتم إطلاقها Global.
مواصفات Oppo A72 5G :-
وزن الهاتف حوالي 175 جرام
تصميم الهاتف الخارجي بخامات من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم لتركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس مع كارت ميموري في منفذ مخصص له
شاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار
الشاشة تدعم معدل تحديث 90 فريم في الثانية
معالج ميدياتك Dimensity 720 الجديد بثمانية أنوية الـ2 الأقوى Cortex A76 بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة التصنيع هي 7 نانو ميتر، اما المعالج الرسومي فهو Mali-G57 MC3
اندرويد 10 بواجهة اوبو الجديدة ColorOS 7.2
مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة نوعها UFS 2.1
كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4
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التعليقات على اوبو تُطلق Oppo A72 5G المتوسط الجديد – النسخة الصينية بدعم للجيل الخامس !
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