المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Smart 4 Plus ببطارية 6000 مللي

أعلنت شركة Infinix في الربع الأخير من العام الماضي عن هاتف Infinix Smart 4 وهو واحد من الهواتف الاقتصادية التي حققت مبيعات كبيرة في الفترة الماضية، لذلك قامت الشركة بإصدار هاتف اقتصادي جديد وهو هاتف Infinix Smart 4 Plus وقد تم الإعلان عن الهاتف في الهند، وسوف نستعرض معكم مواصفات الهاتف في هذا المقال.



التصميم



- وزن الهاتف: جاء هاتف Infinix Smart 4 Plus بوزن 207 جرام.

- أبعاد الهاتف: 171.82 × 77.96 × 8.9 ملم.

- قياس الشاشة: 6.82 بوصة.

- نسبة أبعاد الشاشة: 20.5 : 9.

-حماية الشاشة: الشاشة غير محمية بطبقة عازلة من زجاج كورنينج الغوريلا.

- يدعم الهاتف منفذين لشريحتي الاتصال SIM 1 و SIM 2 بحجم Nano.

- يدعم الهاتف إضافة بطاقة تخزين خارجية بحجم 256 جيجابايت.

- يتواجد مستشعر بصمة الأصابع في الواجهة الخلفية.

- لم يتم الاستغناء عن منفذً سماعات الرأس التقليدي بقطر 3.5 مللي.

-الراديو: يدعم الهاتف تشغيل الراديو.

الشاشة- النوع: IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، كما تدعم ظهور 16 مليون لون مختلف.- الحجم: 6.82 بوصة.- دقة الشاشة: 1640 × 720 بكسل.-نسبة أبعاد الشاشة: 20.5 : 9.-كثافة بكسلات الشاشة: 263 في البوصة الواحدة.-الشاشة تحتل حوالي 90.3% من حجم الواجهة الأمامية.-تتمتع الشاشة بدرجة سطوع 480 شمعة.الكاميرا- الكاميرا الأساسية (الخلفية): مزدوجة العدسة الأولى بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، والثانية هي مستشعر عمق الصورة حيث يقوم بعزل الخلفية والتقاط صور من خلال خاصية البورتريه، وفلاش LED يساعد على التصوير الليلي، مع خاصية البانوراما والـ HDR.- تصوير مقاطع الفيديو: تستطيع الكاميرا تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.- الكاميرا الثانوية (الأمامية): يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى فلاش ليد، وهي قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.الأداء ونظام التشغيل-نظام التشغيل: أندرويد إصدار 10 هو الإصدار الأحدث من جوجل حاليًا.-واجهة المستخدم: هي واجهة XOS 6.2، 1.0 المدعومة من العلامة التجارية انفينيكس.-نوع المعالج: MediaTek Helio A25.-سرعة المعالج: ثماني النواة بتردد (1.8 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.5 GHz, Quad core, Cortex A53).-معالج رسومي: PowerVR GE8320.-الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت.-ذاكرة الوصول العشوائية: 3 جيجابايت (رام).-بطاقة التخزين الخارجية: يدعم الهاتف إضافة بطاقة تخزين خارجية تصل مساحتها إلى 256 جيجابايت.البطارية-سعة البطارية: جاء هاتف Infinix Smart 4 Plus مع بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 6000 مللي أمبير.-خاصية الشحن السريع: الهاتف لا يدعم تقنية الشحن السريع حيث يتم شحنه بقوة 10 وات.-بطارية الهاتف لا تدعم الشحن اللاسلكي.السعر-سعر هاتف Infinix Smart 4 Plus في الأسواق العالمية حوالي 105 دولار أمريكي تقريبًا.-عند وصول هاتف Infinix Smart 4 Plus إلى السوق المصري يمكنكم معرفة أسعارهم في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل