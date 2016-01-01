

Asus تطلق هاتف Asus ROG Phone 3 الجديد Asus تطلق هاتف Asus ROG Phone 3 الجديد

شركة Asus هي شركة متخصصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا عموماً، فهي متخصصة في أجهزة اللاب توب ، وأيضا الأجهزة اللوحية ، كما كان لها قديماً تجربة في عالم الهواتف المحمولة ولكنها لم تنجح ، ولكن مؤخراً بدأت في أن تتجه إلى إتجاه جديد في الهواتف المحمولة ، وهو اتجاه الهواتف الخاصة بالألعاب والجيمينج كما فعلت ZTE أو Xiaomi من خلال هواتف Nubia Red Magic 5G لشركة ZTE ، وهاتف Black Shark من شركة Xiaomi ، كما أن شركة Asus دخلت إلى هذا المجال وتعد منافسه وقد أنتجت الشركة في هذه الفئة هاتف Asus ROG 2 وقد لقى طلب ومنافسة مميزة ، فقد قررت الشركة أن تضيف إلى هذه السلسلة وتطلق هاتف Asus ROG Phone 3 ، ففي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات هذا الجهاز ، تابعوا معنا.

نبدأ أولاً بفتح علبة الجهاز وعرض المحتويات:



- أول شيء تقابله عند فتح علبه الهاتف هو جهاز Asus ROG Phone 3 .

- الأوراق الخاصة بالجهاز ودليل المستخدم.

- جراب مميز لحماية ظهر الهاتف.

- مروحة تبريد للهاتف .

- الدبوس المعدني الخاص بمكان الشريحة.

- رأس شاحن سريع بقدرة 30 واط.

- كابل شحن من نوع Type-C .

- محول من Type-C إلى منفذ 3.5 ملي.

المواصفات:

أولاً التصميم.

يأتي هاتف ROG 3 بتصميم مصنوع من من الزجاج بالكامل المدعم بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3 كما يحيط بالهاتف إطار معدني مما يكسبه لمعان وصلابة ، كما يوجد شريط إضاءة RGB بألوان متغيرة فيعد تصميم الهاتف مبتكر ومميز كهاتف للألعاب ، ويزن الهاتف حوالي 240 جرام أما عن المنافذ فيأتي الهاتف بمنفذ شحن من نوع Type-C ولكن للأسف لا يدعم الجهاز منفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي ، ويأتي الهاتف بلون وحيد وهو اللون الأسود .

ثانياً الشاشة .

أما عن الشاشة فيأتي هاتف ROG 3 بشاشة مميزة من نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة وبدقة 1080×2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل إنش ، وتدعم الشاشة العديد من المزايا حيث أنها تأتي بطبقة حماية من نوع Goirlla Glass 6 ، كما تدعم خاصية +HDR10 ،وليس ذلك فقط فتدعم الشاشة معدل تحديث 144 هيرتز مما تعطي سلاسة مبهرة جداً في أداء الشاشة ، كما تصل الشاشة إلى درجات سطوع أكثر من ممتازة أسفل أشعه الشمس المباشرة فلن تواجهك أي مشاكل أثناء استخدامك للشاشة أسفل أشعة الشمس ، تؤدي الشاشة أداء ينافس بشده هواتف الفلاجشيب وقد يفوز .

ثالثاً العتاد الداخلي والأداء.

يأتي هاتف Asus ROG 3 بأخر معالج من شركةSnapdragon وقد جاء من نوع +SnapDragon 865 وهو معالج ثماني النواة ويأتي بمعيارية 7 نانومتر، كما يأتي بمعالج رسومي Adreno 650 ، أما عن الرامات فيأتي هاتف Asus ROG Phone 3 برامات بسعة 12 أو8 أو 16جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت وهي تعد غير قابلة للزيادة نتيجة لعدم دعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة الألعاب الخاصة بـAsus وهي واجهة ROG UI ، لا يحتاج الهاتف لوصف أداءه فتبين لنا مواصفات الجهاز أنه يؤدي أداء مميز وفائق في السلاسة .



رابعاً الكاميرا الخلفية .

نصل إلي نقطة الكاميرا في الهاتف ، فيأتي هاتف Asus ROG Phone 3 بكاميرا خلفية ثلاثية ، حيث تأتي الأساسية منهم بدقة 64 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، أما عن الكاميرا الثانية فهي خاصة بالتصوير العريض ألترا وايد وتأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وتأتي بفتحة عدسة f/2.4 ، وتأتي الكاميرا الأخيرة بدقة 5 ميجا بيكسل وهي كاميرا ماكرو للتصوير عن قرب وتأتي بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ، وتدعم الكاميرات فلاش ليد قوي ، ومن المميز في هذه الكاميرا أنها تدعم تصوير فيديوهات حتى 8K مع 30 فريم في الثانية ، الهاتف هنا ليس للجيمينج فقط ، بل أنه مميز من حيث الكاميرات الخلفية أيضاً ، حيث يُعد من الهواتف القليلة التي تدعم تصوير 8K .

خامساً الكاميرا الأمامية .

اما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 24 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.0 .

سادساً البطارية .

يأتي هاتف ROG 3 ببطارية بسعة 6000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 30 واط .

سابعاً الإضافات والمستشعرات.

يدعم هاتف Asus ROG 3 مناطق حساسية للضغط لتعمل كـGaming Triggers في جانب الجهاز ، كما يدعم سماعات من نوع استيريو ، ويدعم الهاتف مستشعرات عديدة مثل مستشعر بصمة إصبع مدمج أسفل الشاشة ويعمل بكل كفاءة ، كما يدعم الهاتف مستشعرات التقارب والدوران والبوصلة .

وأخيراً السعر .

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سعر هاتف Asus ROG Phone 3 حوالي 639 دولار تقريبا عند توافر الهاتف في الأسواق المصرية يمكنكم معرفة السعر ومقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة .أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.