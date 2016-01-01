تسريبات مواصفات هواتف سلسلة Oppo Reno 4 النسخ العالمية – قريبًا في مصر !

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تسريبات مواصفات هواتف سلسلة Oppo Reno 4 النسخ العالمية – قريبًا في مصر !

قامت شركة اوبو منذ فتره بإطلاق هواتف Reno 4 النسخ الصيني في الخارج مع الإعلان عن كافة المواصفات والأسعار في الصين، لكن النسخة العالمية من هذه الهواتف تأتي بمواصفات مختلفة تمامًا عن النسخة الصيني كعادة اوبو، واليوم في موبيزل سنقدم لكم تسريبات النسخة العالمية من هواتف Reno 4 والتي ستُقدم بشكل رسمي في مصر !

مواصفات Oppo Reno 4 :-
وزن الهاتف 165 جرام
تصميم بخامات خارجية نتوقع ان تكون من الزجاج
شاشة OLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي مُزدوج في ثُقب في أعلى يسار الشاشة
بصمة الإصبع موجوده أسفل الشاشة
معالج كوالكوم سناب دراجون 720G ثماني النواة بدقة تصنيع 8 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.3 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي Adreno 618
مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة تأتي من نوع UFS 2.1
اندرويد 10 بواجهة اوبو الجديدة ColorOS 7.2

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
دعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني
كاميرا امامية مُزدوجة، الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ai للذكاء الإصتناعي، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
بطارية تأتي بحجم 4015 مللي امبير تدعم الشحن السريع VOOC Flash Charger 4.0 بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type C

نجد ان مواصفات Oppo Reno 4 النسخة العالمية هي نفس النسخة الصينية بدون فروقات ضخمة، فقط نجد البطارية أصبحت تدعم شحن أبطأ من الـ65 وات الموجود في النسخة الصيني مع معالج سناب دراجون 720G الموجود في نوت 9 برو وريلمي 6 برو بدلًا من 765G في النسخة الصينية.

الفرق بين Reno 4 النسخة الصيني والعالمية :-
إضافة عدسة ماكرو في الضهر لتُصبح الكاميرات رُباعية، إحداهم Telephoto وأخرى Ultra Wide والأخيرة هي مُخصصة للعزل
معالج كوالكوم سناب دراجون 720G ثماني النواة بدقة تصنيع 8 نانو ميتر بدلًا من سناب دراجون 765G
اما عن باقي التفاصيل فسنعرفها عند إطلاق الهواتف بشكل رسمي في الخارج، حيث سيتم الكشف الرسمي عن الهواتف يوم 31 يوليو 2020 القادم.

المصدر: موبيزل

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