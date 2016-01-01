تم الإعلان بشكل رسمي في السوق المصري عن هاتف Xiaomi Redmi 9A الجديد والذي يأتي في الفئة الإقتصادية، ورأينا مؤخرًا من شاومي في مصر من نفس السلسلة هاتف Redmi 9، ونجد ان شاومي حاليًا في مصر لديها هواتف عديدة في الفئة الإقتصادية والمتوسطة فهي تُنافس حاليًا بقوة بالرغم من ظهور بعض المشاكل في هواتفها !
مواصفات Xiaomi Redmi 9A :-
ابعاد الهاتف 164.9x77x9 مم
وزن 196 جرام
خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم لتركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له
شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والسيلفي موجود في نوتش Water Drop في الأعلى
معالج MediaTek Helio G25 ثماني النواة من نوع Cortex A53 بقوة 2.0 جيجا هيرتز والمعالج يعمل بدقة تصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي PowerVR GE8320
اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 11
مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام والذاكرة نوعها eMMC 5.1
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
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التعليقات على إطلاق Xiaomi Redmi 9A رسميًا في مصر في الفئة الإقتصادية !
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