إطلاق Xiaomi Redmi 9A رسميًا في مصر في الفئة الإقتصادية !

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صورة الخبر: إطلاق Xiaomi Redmi 9A رسميًا في مصر في الفئة الإقتصادية !
إطلاق Xiaomi Redmi 9A رسميًا في مصر في الفئة الإقتصادية !

تم الإعلان بشكل رسمي في السوق المصري عن هاتف Xiaomi Redmi 9A الجديد والذي يأتي في الفئة الإقتصادية، ورأينا مؤخرًا من شاومي في مصر من نفس السلسلة هاتف Redmi 9، ونجد ان شاومي حاليًا في مصر لديها هواتف عديدة في الفئة الإقتصادية والمتوسطة فهي تُنافس حاليًا بقوة بالرغم من ظهور بعض المشاكل في هواتفها !

مواصفات Xiaomi Redmi 9A :-
ابعاد الهاتف 164.9x77x9 مم
وزن 196 جرام
خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم لتركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له
شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والسيلفي موجود في نوتش Water Drop في الأعلى

معالج MediaTek Helio G25 ثماني النواة من نوع Cortex A53 بقوة 2.0 جيجا هيرتز والمعالج يعمل بدقة تصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي PowerVR GE8320
اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 11
مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام والذاكرة نوعها eMMC 5.1
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل تدعم HDR وPanorama وفلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف لا يدعم مستشعر البصمة
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عن طريق منفذ الشحن القديم Micro USB 2.0
الوان الهاتف الأخضر والأزرق والإسود

تم تسعير هاتف Xiaomi Redmi 9A في السوق المصري بشكل رسمي للنسخة الـ32 جيجا مع 2 جيجا رام بسعر 1599 جنية مصري، فالهاتف يتوفر بنسخة واحدة فقط.

الهاتف يُقدم خامات مقبولة في هذه الفئة السعرية مع شاشة ايضًا مقبولة وتصميمها جيد الى حد كبير، اما عن المعالج فالأداء عادي جدًا مُقارنتًا بالهواتف الأخرى الموجوده في نفس الفئة السعرية، ومن منافسين الهاتف Nokia 2.3.

اما عن البطارية فهي ضخمة ولا تدعم الشحن السريع كالعادة في هذه الفئة السعرية، اما عن الكاميرات فهي متواضعه الى حد كبير كأرقام كعادة هذه الفئة ايضًا، فالإختلاف بشكل عام عن Redmi 8A السابق ليس ضخم.

المصدر: موبيزل

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