رسميا.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح الأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم

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صورة الخبر: رسميا.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح الأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم
رسميا.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح الأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم

نجحت هواوي الصينية Huawei في التفوق على شركة سامسونج الكورية الجنوبية Samsung، وأصبحت الشركة الأعلى مبيعا في الهواتف الذكية عالميا، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، ما يعني تعويض السوق الصيني لانخفاض الطلب العالمي على الهواتف خلال أزمة فيروس كورونا العالمية.

وشحنت هواوي 55,8 مليون جهاز، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، متفوقة على 53,7 مليون جهاز شحنتهم سامسونج خلال نفس الفترة، بحسب بيانات شركة الأبحاث العالمية “كاناليس” Canalys.

وتدل مبيعات هواوي الحالية من هواتفها الذكية على هيمنتها على السوق الصيني، حيث تبيع الشركة ثلثي هواتفها الذكية تقريبا في بلدها الأم الصين، وقد ساعدت مبيعات هواوي في الصين على ثبات أقدامها أمام انخفاض مبيعات الشركات المنافسة عالميا.

ففي حين تراجعت مبيعات هواوي بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، انخفضت مبيعات سامسونج 30% عن نفس الفترة بسبب ضعف الطلب على هواتفها في أسواقها الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا.

وتوقع خبراء، ومنهم موظفون في هواوي نفسها، ألا يستمر تصدر هواوي كالأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم طويلا، خاصة أن سامسونج اعتادت التفوق عليها في المبيعات طوال السنوات الماضية، وذلك بعد تعافي الأسواق العالمية وعبور أزمة كورونا الحالية، كما تتوقع سامسونج ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

صورة الخبر: رسميا.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح الأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم

المصدر: مشبك

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