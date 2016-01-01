نجحت هواوي الصينية Huawei في التفوق على شركة سامسونج الكورية الجنوبية Samsung، وأصبحت الشركة الأعلى مبيعا في الهواتف الذكية عالميا، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، ما يعني تعويض السوق الصيني لانخفاض الطلب العالمي على الهواتف خلال أزمة فيروس كورونا العالمية.
وشحنت هواوي 55,8 مليون جهاز، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، متفوقة على 53,7 مليون جهاز شحنتهم سامسونج خلال نفس الفترة، بحسب بيانات شركة الأبحاث العالمية “كاناليس” Canalys.
وتدل مبيعات هواوي الحالية من هواتفها الذكية على هيمنتها على السوق الصيني، حيث تبيع الشركة ثلثي هواتفها الذكية تقريبا في بلدها الأم الصين، وقد ساعدت مبيعات هواوي في الصين على ثبات أقدامها أمام انخفاض مبيعات الشركات المنافسة عالميا.
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التعليقات على رسميا.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح الأعلى مبيعا للهواتف الذكية في العالم
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