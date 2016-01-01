

أوبو Oppo تفتتح متجرين جديدين لخدمة عملائها في مصر أوبو Oppo تفتتح متجرين جديدين لخدمة عملائها في مصر

افتتحت شركة أوبو Oppo، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، متجرين جديدين لخدمة عملائها في مصر، وذلك في مول العرب بالسادس من أكتوبر ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.



وتتخصص المتاجر الجديدة في خدمة عملاء أوبو Oppo مباشرة وتقديم الدعم الفني، من أجل تقديم تجربة قيمة ومختلفة تقوم على التواصل وجها لوجه بين العميل وموظفي أوبو Oppo، إلى جانب تقديم خدمات شحن الهواتف داخل المتجر، وعروض التكنولوجيا العصرية والحديثة.



ويأتي افتتاح المتاجر الجديدة في إطار خطة أوبو Oppo للتوسع الاستراتيجي في مصر، وتلبية متطلبات عملائها، ما ينعكس بشكل إيجابي على حصة أوبو Oppo في السوق المصرية، ومحافظتها على موقعها كعلامة تجارية عالمية رائدة للهواتف الذكية.

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وتعد أوبو Oppo العلامة التجارية الأولى في تطوير صور السيلفي عبر إطلاق هواتف ذكية مزودة بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 5 و16 ميجابيكسل، كما كانت أول من قدم كاميرا دوارة مزودة بمحرك، وكذلك ميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5، وتقنية التقريب البصري 10 أضعاف دون التأثير على جودة الصورة.يذكر أن أوبو Oppo دخلت إلى السوق المصري في عام 2015، وافتتحت أول مركز رئيسي لها في الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة في 2016، وأصبح لها تواجدا ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها الجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان وكينيا، كما تواجدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية ونيجيريا.وتم تصنيف أوبو Oppo كخامس علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم في 2018، بحسب أبحاث شركة البيانات الدولية IDC، وتتواجد أوبو اليوم في أكثر من 40 دولة حول العالم، ولديها 6 مراكز بحثية مميزة في مجال الهواتف الذكية وكاميراتها.