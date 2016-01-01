من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S7 يوم الإثنين المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قررت شركة Vivo أن تعطينا اليوم لمحة عن تصميم الهاتف من خلال تزويدنا بصورة تشويقية تكشف لنا عن تصميم الهاتف بصفة عامة، وتصميم الكاميرا وأحد الألوان التي سيصل بها الهاتف.
سيحتوي الهاتف Vivo S7 على نظام كاميرا مماثل لذلك المستخدم في الهاتف Vivo X50 Pro بحيث ستكون هناك كاميرا رئيسية واحدة مع عدسة كبيرة في الجزء العلوي من الوحدة المستطيلة الشكل، ويرافقها كاميرتان مساعدتان. الفارق الكبير هو أننا لا نرى الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، ولكن سلسلة هواتف Vivo S Series تنتمي إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة، وبالتالي هذا ليس مفاجئًا.
يبدو اللون مثير للإهتمام، ولكن لم يعد الأمر مفاجئًا بعد الآن، فقد رأينا العديد من التدرجات المختلفة من شركات متعددة ولا نريد أن نتعب في تخمين إسم اللون. وبغض النظر عن اللون، فمن غير المحتمل أن يأتي الهاتف Vivo S7 مع منفذ السماعات 3.5mm نظرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون نحيفًا للغاية، ولكنه سيحتوي على أقل تقدير على منفذ USB Type-C.
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التعليقات على Vivo تكشف عن تصميم كاميرا الهاتف Vivo S7، وتذكرنا بالهاتف Vivo X50 Pro
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