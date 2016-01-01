Vivo تكشف عن تصميم كاميرا الهاتف Vivo S7، وتذكرنا بالهاتف Vivo X50 Pro

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Vivo تكشف عن تصميم كاميرا الهاتف Vivo S7، وتذكرنا بالهاتف Vivo X50 Pro

من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S7 يوم الإثنين المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قررت شركة Vivo أن تعطينا اليوم لمحة عن تصميم الهاتف من خلال تزويدنا بصورة تشويقية تكشف لنا عن تصميم الهاتف بصفة عامة، وتصميم الكاميرا وأحد الألوان التي سيصل بها الهاتف.

سيحتوي الهاتف Vivo S7 على نظام كاميرا مماثل لذلك المستخدم في الهاتف Vivo X50 Pro بحيث ستكون هناك كاميرا رئيسية واحدة مع عدسة كبيرة في الجزء العلوي من الوحدة المستطيلة الشكل، ويرافقها كاميرتان مساعدتان. الفارق الكبير هو أننا لا نرى الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، ولكن سلسلة هواتف Vivo S Series تنتمي إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة، وبالتالي هذا ليس مفاجئًا.

يبدو اللون مثير للإهتمام، ولكن لم يعد الأمر مفاجئًا بعد الآن، فقد رأينا العديد من التدرجات المختلفة من شركات متعددة ولا نريد أن نتعب في تخمين إسم اللون. وبغض النظر عن اللون، فمن غير المحتمل أن يأتي الهاتف Vivo S7 مع منفذ السماعات 3.5mm نظرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون نحيفًا للغاية، ولكنه سيحتوي على أقل تقدير على منفذ USB Type-C.

يبقى السؤال الكبير هو الشاشة الرئيسية، ولكن هناك تكهنات بأن الهاتف Vivo S7 سيضم شاشة AMOLED تضم أسفلها مستشعر بصمات الأصابع، وقطع كبير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 44 ميغابكسل. عمومًا، جميع هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها يوم 3 أغسطس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

المصدر: موقع الكترونى

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