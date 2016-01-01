تم اليوم رصد هاتف غامض من شركة Xiaomi يحمل الإسم الرمزي Xiaomi M2007J1SC يحقق 657 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. لوضع ذلك في المنظور، فالهاتف Asus ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة Asus مؤخرًا مع تفعيل وضع X Mode وتشغيل مروحة التبريد حقق 621 آلف نقطة فقط.
ووفقًا لمصدر التسريب، فإن هاتف Xiaomi المعني هنا يستخدم المعالج Snapdragon 865 العادي، وليس المعالج +Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا.
السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا الآن هو ما هي هوية هذا الهاتف؟ بناءً على الإسم الرمزي Xiaomi M2007J1SC، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف عضوًا في سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10 Series، وربما يكون Xiaomi Mi 10 Pro Plus الذي كان محورًا لبعض الشائعات. الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun كان قد شوق لمواصفات الهاتف الرائد المقبل للشركة، وقد يكون هذا هو الهاتف المعني هنا.
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التعليقات على هاتف غامض من شركة Xiaomi يُحطم المنافسين في إختبارات الأداء
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