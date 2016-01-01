كشفت تقارير صحفية عالمية عن التفاصيل الكاملة لمفاجأة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي تجهزها بعد 8 أيام.
وأظهر الإعلان الرسمي لاحتفالية سامسونغ، الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها تجهز لإطلاق هواتف ومنتجات عديدة أخرى.
ومن المقرر أن تعقد الشركة الكورية الجنوبية احتفاليتها يوم 5 أغسطس/ آب المقبل.
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التعليقات على التفاصيل الكاملة لمفاجأة "سامسونغ" بعد 8 أيام
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