

شركة TCL تطلق ثاني هواتفها الذكية في مصر TCL 10L.. ما مواصفاته وسعره شركة TCL تطلق ثاني هواتفها الذكية في مصر TCL 10L.. ما مواصفاته وسعره

أعلنت شركة “تي سي إل” TCL عن أحدث إصدارتها في عالم الهواتف المحمولة بإطلاق هاتف “تي سي إل 10إل” TCL 10L، الذي يُعد الهاتف الثاني الذي تطلقه الشركة في السوق المصري من خلال الموزع الحصري لها شركة “اتصال”، والتي أطلقت قبل أيام هاتف “تي سي إل بلكس” TCL PLEX.



وينطلق الهاتف الجديد “تي سي إل 10إل” TCL 10L بخصائص عديدة، أهمها شاشة بقياس 6,53 بوصة، من نوع IPS LCD، ودقة FHD+، التي تتميز بجودة 1080×2340 بيكسل، وهي شاشة فريدة من نوعها وتعد الأقوى بين منافسيها، لأن الهاتف مزود بتكنولوجيا NXTVISION التي توفر تجربة مشاهدة مذهلة بسبب توفر نقاء و تشبع للألوان مذهل تمكنك من تحويل جميع الفيديوهات من SDR إلى HDR.



ويتميز هاتف “تي سي إل 10إل” TCL 10L بأربعة كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى كاميرا رابعة بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بجودة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2.

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وبالنسبة لهواة التصوير، فقد زود الهاتف بزاوية تصوير 118 درجة، ما تساعدك على التقاط صور وفيديوهات سينمائية، ويحتوي الهاتف أيضا على خاصية الـ Blue Light reduction، الذي يقلل من حدة ضوء الهاتف الذي يكون تأثيرة سيء على البصر ودورات النوم بنسبة 75% بدون التأثير على جودة الصور.ويصدر هاتف “تي سي إل 10إل” TCL 10L مزودا بخصائص فريدة تميزه عن غيره من المنافسين، حيث أن الهاتف مزود بزر ذكي على جانب يمكنك استخدامه حسب احتياجاتك، فبضغطة واحدة يمكنك فتح تطبيق خاص من اختيارك وبضغطتين يمكنك فتح تطبيق آخر وبضغطة لمدة طويلة يمكنك فتح تطبيق ثالث مختلف، كما أن الهاتف مزود بـSuper Bluetooth، الذي يمكنك من إيصال هاتفك بأي 4 أجهزة خارجية مما يتيح لك الفرصة للاستمتاع بوقتك مع أكبر عدد من الناس.ويعمل هاتف TCL 10L بمعالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 665 بتكنولوجيا تصنيع 11 نانومتر مع كارت شاشة من نوع Adreno 610، كما أن سعة البطارية الخاصة بالهاتف هي 4000 أمبير.وينطلق هاتف TCL 10L بإصدارين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية (رام) 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف إضافة كارت ميموري لزيادة السعة الداخلية، ويعرض الإصدارين من الهاتف بسعر 3,888 و4,199 جنيها مصريا على الترتيب.