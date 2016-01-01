

الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M01 Core مع نظام Android 10 Go Edition الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M01 Core مع نظام Android 10 Go Edition

في الشهرين الماضيين، قامت شركة سامسونج بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية تُكلف أقل من 133 دولار أمريكي. الآن، إنضم إليهم الهاتف Galaxy M01 Core المُزود بنظام Android 10 Go Edition، والذي يُعتبر أرخص هاتف ذكي من شركة سامسونج في الهند، فهو يُكلف 73 دولارأمريكي فقط.



الهاتف Galaxy M01 Core الجديد يضم شاشة بحجم 5.3 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6739، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.



وعلاوة على ذلك، الهاتف Galaxy M01 Core الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع فلاش LED علمًا أن هذه الأخيرة تأتي مع ميزة Intelligent Photos التي ترصد الصور المتطابقة وتقترح عليك أي الصور هي الأفضل للإحتفاظ بها وإزالة الصور المتبقية لتحرير المساحة.

عمومًا، الهاتف Galaxy M01 Core الجديد سيكون متاحًا للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر التجزئة، على الأقل في الهند إبتداءً من 29 يوليو. نسخة 1GB/16GB من الهاتف ستُكلف ما يُعادل 73 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 2GB/32GB ما يُعادل 85 دولار أمريكي.



