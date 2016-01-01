تسريب التصاميم والمواصفات التقنية الكاملة لكل من Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7

عد مرور نصف عام على إطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 5G، تستعد شركة سامسونج الآن لإطلاق الجهازين اللوحيين الرائدين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7، وهما الجهازين اللذان من المتوقع أن يتم الإعلان عنهما في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S20 Series ومجموعة من الأجهزة الأخرى.
وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب ضخم يكشف لنا عن التصاميم والمواصفات التقنية الكاملة لكلا الجهازين اللوحيين، فهذين الجهازين سيصلان مع شاشات مختلفة، ومستشعرات بصمات الأصابع في أماكن مختلفة، فضلا عن نفس القلم S Pen الذي سيصل مع الهاتف Galaxy Note 20 Ultra والذي سيمتاز بسرعة إستجابة تبلغ 9 أجزاء من الثانية مما يجعل تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي مماثلة لتجربة الكتابة على الورقة.
وبالنسبة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7، فهو سيأتي مع شاشة AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل تضم مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، وسيضم كذلك المعالج الثماني النوى +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على الأقل، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 1090mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W من خلال منفذ USB Type-C، ولكن علبة الجهاز اللوحي ستضم شاحن بقوة 15W فقط.
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