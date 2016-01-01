الصين تكشف عن أصغر هاتف يعمل بنظام "أندرويد-10"!

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › الصين تكشف عن أصغر هاتف يعمل بنظام "أندرويد-10"!

صورة الخبر: الصين تكشف عن أصغر هاتف يعمل بنظام "أندرويد-10"!
الصين تكشف عن أصغر هاتف يعمل بنظام "أندرويد-10"!

اشتهرت شركة Unihertz الصينية بتطويرها للهواتف الغريبة والمتطورة بنفس الوقت، وكشفت مؤخرا عن آخر إنجازاتها في هذا المجال.

وفي خطوة جديدة للتميز طورت الشركة هذه المرة هاتفا مميز صنف بأنه أصغر هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد-10" الحديث.

ويأتي هاتف Jelly 2 بهيكل صغير بحجم ولاعة السجائر تقريبا، مزود بشاشة بمقاس 3 بوصات دقة عرضها تعادل (854/480) بيكسل، بمعدل سطوع 327 شمعة تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف المميز بمعالج MediaTek Helio P60 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما زودته Unihertz بنظام تشغيل Android 10، وتقنيات بلوتوث للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى لاسلكيا، وبشرائح للاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ورغم حجمه الصغير حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 10 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين أو ثلاثة تقريبا.

ويمكن طلب هذا الجهاز عبر الموقع الرسمي للشركة المصنعة على الإنترنت أو عبر العديد من المتاجر الإلكترونية حاليا بسعر يعادل 129 دولارا فقط.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تكشف عن أصغر هاتف يعمل بنظام "أندرويد-10"!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92641

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager