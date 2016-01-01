

أجهزة ذكيةتسريب مواصفات حواسيب سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7 قبل الإعلان عنها رسميا أجهزة ذكيةتسريب مواصفات حواسيب سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7 قبل الإعلان عنها رسميا

نشرت مدونة “وين فيوتشر” WinFuture الألمانية صورا للحواسيب اللوحية المرتقبة من سامسونج “جالاكسي تاب إس7″ Galaxy Tab S7 و”جالاكسي تاب إس7بلس” Galaxy Tab S7+، والمنتظر الإعلان الرسمي عنهما في وقت لاحق من العام الجاري.



وقالت التسريبات أن تابلت سامسونج “جالاكسي تاب إس7” Galaxy Tab S7 سيصدر بشاشة LTPS LCD بقياس 11 بوصة، ودقة 1160×1600 بيكسل، مع معدل تحديث عال 120 هرتز، وكثافة 274 بيكسل في البوصة، وسطوع 500 شمعة.



أما تابلت “جالاكسي تاب إس7بلس” Galaxy Tab S7+ فيصدر بشاشة من نوع “سوبر أموليد” SuperAMOLED بقياس 12,4 بوصة، ودقة 1752×2800 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة 287 بيكسل في البوصة.

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والبطارية في تابلت “جالاكسي تاب إس7” بسعة 7,000 مللي أمبير ساعة، بينما في “جالاكسي تاب إس7بلس” بسعة 10,000 مللي أمبير ساعة، وتتشابه مواصفات الجهازين إلى حد كبير، فالمعالج كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 865+، مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (رام)، و128 جيجابايت من السعة الداخلية، مع منفذ لتركيب كروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 5 و13 ميجابيكسل، ومكبرات صوت رباعية.ويصدر الجهازان اللوحيان بصحبة القلم الإلكتروني S Pen، مع تحديث كبير لوقت استجابة القلم ليصل إلى 9 مللي ثانية، ويتم تثبيت القلم في الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي بشكل مغناطيسي، حيث يمكن أيضا شحنه.ولم تتحدث التسريبات حول السعر المتوقع للأجهزة اللوحية المرتقبة من سامسونج “جالاكسي تاب إس7” و”جالاكسي تاب إس7بلس”، لذا يجب الانتظار حتى حدث الإعلان الرسمي عنهما في حدث سامسونج (Galaxy Note 20) في 5 أغسطس القادم.