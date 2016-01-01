

كوالكوم تعلن رسميا عن أحدث تقنيات الشحن السريع Quick Charge 5 مع ميزة الحفاظ على البطارية كوالكوم تعلن رسميا عن أحدث تقنيات الشحن السريع Quick Charge 5 مع ميزة الحفاظ على البطارية

أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm عن الجيل الجديد من تقنيتها للشحن السريع “كويك تشارج 5” Quick Charge 5، والتي طورتها بشكل كبير عن الجيل السابق لها “كويك تشارج 4” Quick Charge 4.



وتدعم تقنية الشحن السريع الجديدة “كويك تشارج 5” Quick Charge 5 الشحن بقدرة 100 واط، وتتميز بحفاظها على البطارية بالحفاظ على درجة حرارتها أقل بنحو 10 درجات، كما أنها أكثر كفاءة بنسبة 70% عن التقنية السابقة لها.



ويمكن لتقنية الشحن السريع الجديدة من كوالكوم شحن بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير ساعة من 0 إلى 50% في 5 دقائق تقريبا، وتشحن البطارية بالكامل في 15 دقيقة، وتدعم التقنية الشحن المزدوج، الذي يقسم البطارية إلى خليتين متصلتين على التوالي لزيادة الجهد، كما تدعم الشحن الثلاثي كذلك.

وتم تطوير تقنية الشحن السريع الجديدة “كويك تشارج 5” Quick Charge 5 باستخدام معيار USB Power Delivery PPS، وهو الأكثر أمانا من معيار Power Delivery العادي، كما أنها تتوافق مع معايير الإصدارات السابقة عنها، وتعمل أيضا مع الأجهزة الداعمة لمعيار USB PD القياسي، وكذلك أجهزة أبل، مثل أيفون 7 والإصدارات الأحدث منه.وتتميز تقنية الشحن السريع الجديدة من كوالكوم Quick Charge 5 بـ8 مستويات من حماية الجهد، و3 مستويات من حماية التيار، و3 مستويات من الحماية الحرارية، وحماية الجهد الزائد عند 25 فولت.ويدعم معالجا كوالكوم، سنابدراجون 865 و865 بلس، تقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 5، غير أنه يجب استخدام الشرائح الخاص بالتقنية إلى جانب المعالجين، ومن المتوقع صدور التقنية في الهواتف الذكية الصادرة في الربع الثالث من العام الجاري.



