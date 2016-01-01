أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm عن الجيل الجديد من تقنيتها للشحن السريع “كويك تشارج 5” Quick Charge 5، والتي طورتها بشكل كبير عن الجيل السابق لها “كويك تشارج 4” Quick Charge 4.
وتدعم تقنية الشحن السريع الجديدة “كويك تشارج 5” Quick Charge 5 الشحن بقدرة 100 واط، وتتميز بحفاظها على البطارية بالحفاظ على درجة حرارتها أقل بنحو 10 درجات، كما أنها أكثر كفاءة بنسبة 70% عن التقنية السابقة لها.
ويمكن لتقنية الشحن السريع الجديدة من كوالكوم شحن بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير ساعة من 0 إلى 50% في 5 دقائق تقريبا، وتشحن البطارية بالكامل في 15 دقيقة، وتدعم التقنية الشحن المزدوج، الذي يقسم البطارية إلى خليتين متصلتين على التوالي لزيادة الجهد، كما تدعم الشحن الثلاثي كذلك.
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التعليقات على كوالكوم تعلن رسميا عن أحدث تقنيات الشحن السريع Quick Charge 5 مع ميزة الحفاظ على البطارية
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