أعلنت شركة سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي الجديد “جالاكسي إم01 كور” Galaxy M01 Core، أحدث هواتف سلسلة هواتفها الذكية “جالاكسي إم” Galaxy M، وهو الهاتف الثالث من السلسلة الذي تم إطلاقه هذا العام بسعر لا يزيد عن 130 دولارا، بعد “جالاكسي إم01″ Galaxy M01 و”جالاكسي إم01إس” Galaxy M01s.
جاء إعلان سامسونج عن الهاتف في الهند، وهو يصدر بشاشة بقياس 5,3 بوصة، بدقة 720×1480 بيكسل، ومعالج ميدياتك MediaTek MT6739، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 1 و2 جيجابايت، وسعة داخلية 16 و32 جيجابايت، والقابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.
ويعمل هاتف سامسونج جالاكسي إم01 كور (Galaxy M01 Core) بواجهة المستخدم One UI القائمة على نظام تشغيل أندرويد جو Android Go، ما يعني أن الهاتف يصدر مع تطبيقات مخصصة صغيرة الحجم معاد تصميمها لتقليل ما تشغله من مساحة على الهاتف، ولتوفر تجربة خفيفة ومريحة للمستخدمين.
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التعليقات على سامسونج تعلن عن الهاتف الجديد Galaxy M01 Core.. تعرف على مواصفاته وسعره
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