"تيليغرام" يضيف ميزة الاتصال بالفيديو لمستخدمي نظام (iOS)

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"تيليغرام" يضيف ميزة الاتصال بالفيديو لمستخدمي نظام (iOS)

يستعد مؤسس تطبيق "تليغرام" للتواصل الاجتماعي لإضافة خدمة المكالمة عبر الفيديو لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "آي أو إس" (iOS).

وذكرت صحيفة "Durov Code" أنه من أجل استخدام هذه الوظيفة الجديدة، يجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك النقر فوق رمز الإعدادات عشر مرات لفتح قائمة التصحيح، ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور.

وتطبيق "تيليغرام" (Telegram)‏ هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية.

ويمكن لمستخدمي "تيليغرام" تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

المصدر: روسيا اليوم

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