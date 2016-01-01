

تحذيرات جديدة من جوجل بشأن تطبيقات ضارة لهواتف الاندرويد تحذيرات جديدة من جوجل بشأن تطبيقات ضارة لهواتف الاندرويد

ظهرت تحذيرات جديدة حول تطبيقات "أندرويد" من جوجل مع تهديد يمكن أن يترك هاتفك مليئا بالإعلانات المزعجة للغاية وغير المرغوب فيها.



وأطلق فريق White Ops Satori Threat Intelligence، التحذير مع اكتشاف 19 تطبيقا ضارا قادرا على غمر الأجهزة بإعلانات غير مرغوب فيها، ويمكن للبرنامج الإعلاني الاستيلاء على لحظة إلغاء قفل الجهاز ، وشن هجومه المزعج سواء كان التطبيق مفتوحا أم لا.



وتمكنت بعض التطبيقات من التخفي من المستخدمين عبر اختفاء لحظة تنزيلها، وغالبا ما يستخدم القراصنة هذه الخدعة لأنها تجعل من الصعب جدا على الأشخاص العثور على التطبيقات وحذفها من أجهزتهم.

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ووفقا لروسيا اليوم، يقول فريق White Ops إنهم حددوا التطبيقات بعد رؤيتهم لأعداد كبيرة، بشكل مثير للريبة، من زيارات الإعلانات أثناء تحقيقاتهم في البحث عن التهديدات، اكتشفوا رمزا يسهل الإعلانات خارج السياق بالإضافة إلى طريقة ذكية جدا للتهرب من الكشف.ولم تعمل التطبيقات على النحو المُعلن عنها، وحققت أكثر من 3.5 مليون عملية تنزيل، وأطلق White Ops على هذا التحقيق اسم CHARTREUSEBLUR .وبعد تأكيد التهديد، قامت جوجل منذ ذلك الحين بإزالة التطبيقات من متجر "بلاي" الخاص بها، إلا أنه ينبغي على مستخدمي "أندرويد" حذفها من هواتفهم.