ظهرت تحذيرات جديدة حول تطبيقات "أندرويد" من جوجل مع تهديد يمكن أن يترك هاتفك مليئا بالإعلانات المزعجة للغاية وغير المرغوب فيها.
وأطلق فريق White Ops Satori Threat Intelligence، التحذير مع اكتشاف 19 تطبيقا ضارا قادرا على غمر الأجهزة بإعلانات غير مرغوب فيها، ويمكن للبرنامج الإعلاني الاستيلاء على لحظة إلغاء قفل الجهاز ، وشن هجومه المزعج سواء كان التطبيق مفتوحا أم لا.
وتمكنت بعض التطبيقات من التخفي من المستخدمين عبر اختفاء لحظة تنزيلها، وغالبا ما يستخدم القراصنة هذه الخدعة لأنها تجعل من الصعب جدا على الأشخاص العثور على التطبيقات وحذفها من أجهزتهم.
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التعليقات على تحذيرات جديدة من جوجل بشأن تطبيقات ضارة لهواتف الاندرويد
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