كيفية إضافة النص والرموز التعبيرية إلى الصور ومقاطع الفيديو في واتساب

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صورة الخبر: كيفية إضافة النص والرموز التعبيرية إلى الصور ومقاطع الفيديو في واتساب
كيفية إضافة النص والرموز التعبيرية إلى الصور ومقاطع الفيديو في واتساب

هل تعلم أنه يمكنك تعديل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على WhatsApp، نعم يسمح لك برنامج المراسلة الفورية بتخصيص صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق إضافة نص أو رمز تعبيري أو رسم حر.



عليك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة لجعل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك أكثر إثارة للاهتمام، لذا إذا كنت تخطط للقيام بذلك، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه.



اضغط على أيقونة الكاميرا الموضوعة في حقل النص

التقط صورة أو مقطع فيديو جديدًا أو يمكنك أيضًا التحديد من الصورة الموجودة في

معرض هاتفك
اختر الآن ما تريد إضافته إلى الصورة أو الفيديو



إذا كنت ترغب في إضافة ملصقات ورموز تعبيرية إلى الصور ومقاطع الفيديو، فانقر على ملصق أو رمز تعبيري

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المصدر: الوفد

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