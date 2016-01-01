كيفية إضافة النص والرموز التعبيرية إلى الصور ومقاطع الفيديو في واتساب

هل تعلم أنه يمكنك تعديل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على WhatsApp، نعم يسمح لك برنامج المراسلة الفورية بتخصيص صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق إضافة نص أو رمز تعبيري أو رسم حر.
عليك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة لجعل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك أكثر إثارة للاهتمام، لذا إذا كنت تخطط للقيام بذلك، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه.
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