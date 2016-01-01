غوريلا غلاس تطلق زجاج حماية من الخدوش حتى ارتفاع مترين

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غوريلا غلاس تطلق زجاج حماية من الخدوش حتى ارتفاع مترين

كشفت شركة Corning الأمريكية صاحبة طبقة حماية الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة غوريلا غلاس عن أحدث منتجاتها التي تتمتع بحماية من الخدوش حتى في حال السقوط من ارتفاع مترين.

يدعى الزجاج الجديد Victus ويقدم حماية ضعف ما كان يقدمه الإصدار السادس من غوريلا غلاس المستخدم مع هواتف 2019 الرائدة، كما أنه أكثر مقاومة للخدوش بالأجسام الصلبة كالمفاتيح والعملات المعدنية والأضرار الناجمة عن سقوط الهاتف من الجيب أو على السطوح نحو الأرض.

هذا يعني أننا قريباً سنرى طبقة الحماية هذه في الهواتف الرائدة لمعظم الشركات بما فيها آبل و سامسونج وهواوي وغيرها.

ولايقتصر استخدامها على الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل أيضاً الحواسب المحمولة والساعات الذكية والأساور الرياضية.

ومن المتوقع أن نرى استخدام هذا الزجاج أولاً في هواتف سامسونج التي من المتوقع الكشف عنها في الخامس من اغسطس المقبل.

المصدر: عالم التقنية

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