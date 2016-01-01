تعرف على موعد إطلاق "آيفون 12"

كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة "أبل" لأحدث هواتفها "آيفون 12" هذا العام، مشيرة إلى أن الحدث سيكون "استثنائيا" هذه المرة.
ووفقاً لموقع "فوربس"، أبل ستعلن عن "آيفون 12" في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد، لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.
وستعقد حدثا ثانويا في 27 أكتوبر المقبل من أجل إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة للمبتدئين، وأول جهاز "ماك" من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل"، كما أنه من المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.
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