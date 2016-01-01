لهذا السبب.. آبل تنتج نوعا جديدا من أجهزة آيفون

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لهذا السبب.. آبل تنتج نوعا جديدا من أجهزة آيفون

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، عن نوع جديد من أجهزة آيفون iPhone، ولكنها معدلة ومخصصة للباحثين الأمنيين كجزء من برنامج جهاز البحث الأمني ​​الجديد لعملاق التكنولوجيا، لمساعدتهم على البحث عن العيوب والثغرات الأمنية في نظام تشغيل الهواتف المحمولة التابع لشركة آبل.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، في مؤتمر Black Cyber، ​​للأمن عبر الإنترنت الذي أقيم العام الماضي، قالت شركة آبل:إنها ستوفر أجهزة iPhone معدلة لباحثي الأمان، وأطلقت البرنامج الأمني المخصص لها يوم الأربعاء الماضي، موضحة أنه سيتم قبول الطلبات على الفور وأن الباحثين المتقدمين يجب أن يتوقعوا الحصول على أجهزتهم في وقت قريب جدًا.

وستكون أجهزة iPhones، من أحدث إصدارات الشركة، ولكنها تأتي مزودة بأجهزة مدمجة معينة، حيث تستوعب البرامج التي يستخدمها باحثو الأمان، ولن يتمكنوا من تشغيل نفس الاختبارات على أجهزة iPhone العادية الذي تم شراؤه من المتاجر، إلا إذا كان لديك أداة jailbroken.

وقالت شركة آبل إنها أطلقت هذا البرنامج لتسهيل بدء الباحثين الأمنيين في اكتشاف نقاط الضعف مع أجهزة iPhone الخاصة بها.

وسيتم توفير الهواتف على أساس سنوي، مما يتطلب من الباحثين التجديد مع شركة عملاق التكنولوجيا الأمريكية كل 12 شهرا، وهي ليست مخصصة للاستخدام الشخصي.

ووفقا للشركة يوجد عدد محدود من أجهزة آيفون المخصصة للأبحاث الأمنية، ولكن آبل قالت: "إنها ستبقى على اتصال بالباحثين للحصول على تعليقات حول كيفية توسيع البرنامج والعيوب المكتشفة بنظام التشغيل iOS".

المصدر: صدى البلد

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