إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي Infinix Smart 4 Plus ببطارية 6000 مللي أمبير.. ما مواصفاته وسعره

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إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي Infinix Smart 4 Plus ببطارية 6000 مللي أمبير.. ما مواصفاته وسعره

أعلنت إنفينيكس Infinix عن أحدث هواتفها الذكية “إنفينيكس سمارت 4 بلس” Infinix Smart 4 Plus، والذي يخلف هاتفها الذكي “إنفينيكس سمارت 3 بلس” Infinix Smart 3 Plus، الذي أطلق في أبريل من العام الماضي.

وأعلنت إنفينيكس عن هاتفها “إنفينيكس سمارت 4 بلس” Infinix Smart 4 Plus في الهند، موضحة أنه سيصدر في 3 ألوان، وببطارية عالية السعة 6,000 مللي أمبير ساعة، تكفي لتشغيل مقاطع الفيديو لمدة 23 ساعة، وإجراء مكالمات لمدة 38 ساعة بشحنة واحدة.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Smart 4 Plus

الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,82 بوصة، بدقة 720×1640 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90,5%، ونسبة أبعاد 20,5:9.

نظام التشغيل: واجهة المستخدم XOS 6.2 القائمة على أندرويد 10.

المعالج: ميدياتك هليو MediaTek Helio A25.

الذاكرة العشوائية (رام): 3 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت باستخدام كروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD.
السعة الداخلية: 32 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة العدسات، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق.

البطارية: بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة.

السعر: 107 دولار أمريكي تقريبا (حوالي 1,700 جنيها مصريا).

المصدر: مشبك

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