

تسريبات .. مواصفات هائلة لـ هاتف Galaxy Note20 من Samsung تسريبات .. مواصفات هائلة لـ هاتف Galaxy Note20 من Samsung

نشرت المدونة الألمانية WinFuture، مساء أمس المواصفات والتفاصيل الكاملة لهاتف Samsung Galaxy Note20 الجديد، والذي من المتوقع أن يصل هاتف شركة سامسونج الرائد الجديد في 5 أغسطس.



ووفقًا للمدونة يأتي جهاز Samsung Galaxy Note20 بشاشة من نوع Dynamic AMOLED Infinity-O بقياس 6.9 إنش وبدقة 3200×1440 بكسل وبتنسيق 19.3:9 وتوفر 508 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز من خلال التحكم الديناميكي.



وبحسب ما نشرته المدونة يتضمن هاتف Samsung Galaxy Note20، معالج Exynos 990، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من من نوع UFS 3.1، بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD.

قد يعجبك أيضا... loading...

وفيما يتعلق بالجزء الخلفي، فإن الجهاز يأتي بكاميرا ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تلفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل وتسجل الكاميرا الأساسية مقاطع فيديو بدقة 8K وتأتي مزودة بخاصية التركيز البؤري التلقائي الشامل والليزر، في حين تحتوي الكاميرا المقربة على عدسة على غرار Periscope توفر تكبيرًا بصريًا بقدرة 5x وتكبيرًا رقميًا Space Zoom بقدرة 50x.أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجابكسل مع تركيز تلقائي ثنائي البكسل وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة للمقاييس الحيوية، وسيكون هاتف Samsung Galaxy Note20 أول هاتف ذكي يحتوي على زجاج الحماية Gorilla Glass 7.ويعمل هاتف Samsung Galaxy Note20 بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2، ويحصل أيضًا على مزامنة OneNote التلقائية والألعاب السحابية المحسنة عبر Project xCloud بفضل الشراكة مع مايكروسوفت.كما سيتمكن مستخدمو هاتف Samsung Galaxy Note20 من الوصول إلى 90 لعبة عبر منصة Xbox Game Pass، مما يجعله بمثابة منصة محمولة للألعاب.كما زودت شركة سامسونج الهاتف الجديد ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 30 دقيقة باستخدام الشاحن المرفق.وتشمل الميزات الأخرى قلم S Pen الإلكتروني مع وقت استجابة 9 ميلي ثانية، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ USB-C 3.2 و Bluetooth 5 و NFC و Wi-Fi 6 و GPS مزدوج التردد، ومنصة Samsung DeX، ومعيار IP68، والشحن اللاسلكي، ومكبر صوت ستيريو من AKG.