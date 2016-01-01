

هواتفسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip 5G.. ما مواصفاته وسعره هواتفسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip 5G.. ما مواصفاته وسعره

أعلنت شركة سامسونج Samsung رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي، والداعم لشبكات الجيل الخامس، “جالاكسي زد فليب 5جي” Galaxy Z Flip 5G.



وهاتف “جالاكسي زد فليب 5جي” Galaxy Z Flip 5G هو الأول بين أجهزة سامسونج الذي يحتوي على معالج كوالكوم سنابدراجون 864 بلس (Snapdragon 864 Plus).



ويأخذ هاتف “جالاكسي زد فليب 5جي” Galaxy Z Flip 5G شكل المربع عند طيه، بطول 87,4 ملم، وعرض 73,6 ملم، وسمك 17,3 ملم عن المفصل، وسمك 15,4 ملم عند حافة الشاشة، مع شاشة خارجية صغيرة من نوع سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 1,1 بوصة، ودقة 112×300 بيكسل، والمخصصة لعرض الإشعارات.

وفي حالة فتح الهاتف، يكون طوله 167,3 ملم، وسمكه 7,2 ملم عند المفصل، و6,9 ملم عند حافة الشاشة، والشاشة الرئيسية للهاتف بقياس 6,7 بوصة، بدقة 1080×2636 بيكسل، مع حماية بطبقة من زجاج رقيق للغاية من سامسونج، يعرف باسم Samsung Ultra-Thin Glass، وتتميز الشاشة بدعم تقنية تقليل إجهاد العين مع الحفاظ على جودة الألوان Eye Care Display.ويقدم هاتف “جالاكسي زد فليب 5جي” Galaxy Z Flip 5G ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وحساس بصمة على جانب الهاتف، مع بطارية 3,300 مللي أمبير ساعة تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا.وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن شاشة الهاتف، وهي بدقة 10 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الخلفية مزدوجة العدسات، كلاهما بنفس الدقة 12 ميجابيكسل، وأحدهما للتصوير فائق العرض بزاوية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.2، والثانية بفتحة عدسة f/1.8.ويتوافر هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 5جي باللونين البرونزي والرمادي، وسيطرح في الأسواق بدءا من 7 أغسطس القادم، بسعر 1,500 دولارا (24 ألف جنيه مصري تقريبا)، وهو بذلك أغلى بـ70 دولارا من الإصدار السابق للهاتف.



