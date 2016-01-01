

هل يستطيع هاتف نوكيا 7.2 منافسة بقية الهواتف المتوسطة؟ هل يستطيع هاتف نوكيا 7.2 منافسة بقية الهواتف المتوسطة؟

في هذه المراجعة سنتحدث عن عن هاتف نوكيا 7.2 الحاصل على جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020



هاتف نوكيا 7.2 هو احدث هاتف متوسط من الشركة ويأتي بسعر 849 ريال سعودي ومتوفر حالياً بالاسواق السعودية ، لكن هل الهاتف يستحق الشراء بالمقارنة مع المنافسين؟



التصميم

اعتقد انه هو اكثر شي يميز الهاتف ، فالهاتف يأتي بجودة عالية عودتنا عليها شركة نوكيا وهذا الشي رأيته بكل هواتف نوكيا التي جربتها من قبل ، ومن أول نظرة تشعر بجودته العالية فالهاتف مصنوع من مركب البولمير عالي الجودة مما يعطيه متانة اكبر ووزن خفيف ومن الخلف يأتي بطبقة زجاجية منحية الاطراف بشكل بسيط جدا ومسكة الهاتف باليد جداً مناسبة ، اما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي تأتي باطار بارز واسفلها بصمة قريبة من الكاميرا وفي بعض الاحيان تخطئ مكانها وتلمس الكاميرا وهذه واحدة من السلبيات بالتصميم .

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وبالنسبة لاطار الهاتف فهو مصنوع من المعدن وأعجبني دمج اضاءة التنبيهات داخل زر التشغيل ، وأيضاً من ضمن الاطار ازرار رفع وخفض الصوت ومدخل 3.5 ملم للصوت ومدخل للشريحتين والذاكرة الخارجة وهذي أحد مميزات الهاتف انه يقبل وجود شريحتين وذاكرة خارجية في وقت واحد وأيضاً زر مخصص لمساعد قوقل ولا يمكن تخصيصه لغير ذلك ، ومن الأسفل منفذ USB-C ومكبر صوت .أما من الأمام الهاتف يأتي بكاميرا امامية على شكل القطرة وبشاشة قياس 6.3 انش وشعار نوكيا بالاسفل .الشاشةوبالنسبة للشاشة فهي شاشة Pure display LCD بدقة Full HD+ 1080 في 2280 بكسل وبكثافة بكسلات 400 بكسل في الانش تدعم HDR10 وميزة Always on display ومغطاه بطبقة حماية gorilla glass 3 ، الهاتف قادر على تحويل مقاطع الفيديو وتشغيلها بميزة ال HDR وهي متكيفة مع نوع المحتوى مثل الصور والفيديو والألعاب ووضع القراءة وفيها خيار يمكن تفعيله لضبط توازن اللون الأبيض حسب المحتوى .كدقة وألون الشاشة رائعة ولم أواجه مشاكل معها لكن دقة اللمس بالهاتف في السحب والتصفح لم تعجبني خصوصاً وان الزجاج المستخدم بالحماية باصدار قديم .الكاميراومن ناحية الكاميرا الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية الاولى بدقة 48 ميجابكسل والثانية 8 ميجابكسل بعدسة واسعة والثالثة 5 ميجابكسل للعمق، وكأداء في الاضاءة الطبيعية تعتبر جيدة لكن في الاضاءة المنخفضة فشلت في كثير من الاختبارات وتظهر بصور خالية من الحدة وبدقة ضعيفة ومع الوضع الليلي تتحسن الدقة ولكن لا تزال بعيدة عن المنافسين، وبالنسبة لتصوير الفيديو فهي تأتي بمثبت الكتروني بأداء جيد أما من ناحية الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل تدعم HDR وبأداء ممتاز.الأداءالهاتف يأتي بمعالج سناب دراقون 640 وهو ليس الاحدث فقد تم الاعلان عنه في عام 2018 وكان من الممكن استخدام احدث معالج على الأقل لمنافسة بقية الهواتف ، ويأتي بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وبذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت وببطارية سعة 3500 ملي امبير تدعم الذكاء الاصطناعي وتعطي الاولوية للتطبيقات الاكثر استخدام .النظامالهاتف يأتي بنظام الأندرويد 9 بنسخة خام بدون واجهة مخصصة من نوكيا ومن المتوقع وصول تحديث اندرويد 10 في نهاية الربع الأول من سنة 2020برأيي الهاتف ليس الأفضل في فئته والكثير من المنافسين تفوقوا عليه من ناحية المعالج والشاشة والكاميرا والبطارية ايضاً لكن تضل هواتف نوكيا لها لمسة عاطفية عند البعض وتتفوق في جودة التصنيع الخارجية للهاتف