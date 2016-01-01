سامسونج تُزيح الستار رسميًا أخيرًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G، ويُكلف 1450$

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سامسونج تُزيح الستار رسميًا أخيرًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G، ويُكلف 1450$

بعدما كان محورًا لعدد من التقارير والإعلانات التشويقية في الفترة الماضية، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G دون أن تنتظر إلى غاية اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل للإعلان عن هذا الهاتف.

كما تتوقعون على الأرجح، فالهاتف Galaxy Z Flip 5G الجديد يحتفظ بغالبية عتاد الهاتف Galaxy Z Flip الحالي، ولكنه حصل على المعالج +Snapdragon 865 ومع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وحصل كذلك على اللونين النحاسي والرمادي.

وفيما يخص بقية المواصفات التقنية، فهي ظلت على حالها من دون تغيير، ويمكنكم الإطلاع على بقية المواصفات التقنية للهاتف Galaxy Z Flip 5G من خلال الإطلاع على المواصفات التقنية للهاتف Galaxy Z Flip العادي، وهو ما يمكنكم القيام به من خلال زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.

الهاتف Galaxy Z Flip 5G الجديد سيكون متوفرًا للشراء باللونين النحاسي والرمادي إبتداءً من 7 أغسطس، وهو سيُكلف 1450 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين سيُكلف 829 يورو في أوروبا.

المصدر: موقع الكتروني

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