بعد أشهر من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Lenovo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Legion Duel ليكون بذلك أول هاتف ألعاب من الشركة الصينية. وتسعى شركة Lenovo من خلال هذا الهاتف إلى التنافس مع الهواتف الذكية المماثلة مثل Asus ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة Asus للتو.
كما هو الحال مع هواتف الألعاب الأخرى، فالهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يأتي بتصميم جريء يستهوي عشاق الألعاب، وقد قامت شركة Lenovo بتصميم هذا الهاتف لتعزيز تجربة اللعب الأفقية من خلال وضع جميع العناصر الهاتف بطريقة تعزز ذلك، فقد قامت الشركة بتضمين الكاميرا الأمامية في آلية منبثقة تتواجد في الجانب مع العلم بأن هذه الكاميرا تمتاز بدقة 20 ميغابكسل، وبأزرار الكثف على نفس الجانب.
وبغض النظر عن التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Lenovo Legion Duel كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبسرعة إستجابة تبلغ 240Hz. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج+Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وببطاريتين بسعة 2500mAh لكل واحدة مما يجعل سعة كلا البطارية يبلغ 5000mAh علمًا أن هذه البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 90W مما يتيح شحنها بالكامل في غضون نصف ساعة فقط. ولتحقيق ذلك، أنت بحاجة إلى إدخال الشاحن في كلا منفذين USB Type-C اللذان يأتي بهما الهاتف.
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التعليقات على Lenovo Legion Duel يُصبح رسميًا، ويضم المعالج +SD865 والشحن السريع بقوة 90W
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