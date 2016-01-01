

Lenovo Legion Duel يُصبح رسميًا، ويضم المعالج +SD865 والشحن السريع بقوة 90W Lenovo Legion Duel يُصبح رسميًا، ويضم المعالج +SD865 والشحن السريع بقوة 90W

بعد أشهر من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Lenovo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Legion Duel ليكون بذلك أول هاتف ألعاب من الشركة الصينية. وتسعى شركة Lenovo من خلال هذا الهاتف إلى التنافس مع الهواتف الذكية المماثلة مثل Asus ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة Asus للتو.



كما هو الحال مع هواتف الألعاب الأخرى، فالهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يأتي بتصميم جريء يستهوي عشاق الألعاب، وقد قامت شركة Lenovo بتصميم هذا الهاتف لتعزيز تجربة اللعب الأفقية من خلال وضع جميع العناصر الهاتف بطريقة تعزز ذلك، فقد قامت الشركة بتضمين الكاميرا الأمامية في آلية منبثقة تتواجد في الجانب مع العلم بأن هذه الكاميرا تمتاز بدقة 20 ميغابكسل، وبأزرار الكثف على نفس الجانب.



وبغض النظر عن التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Lenovo Legion Duel كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبسرعة إستجابة تبلغ 240Hz. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج+Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وببطاريتين بسعة 2500mAh لكل واحدة مما يجعل سعة كلا البطارية يبلغ 5000mAh علمًا أن هذه البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 90W مما يتيح شحنها بالكامل في غضون نصف ساعة فقط. ولتحقيق ذلك، أنت بحاجة إلى إدخال الشاحن في كلا منفذين USB Type-C اللذان يأتي بهما الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، الهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويأتي مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1.كما يمكنك أن تتوقع، الهاتف Leonovo Legion Duel الجديد يدعم WiFi 6، وشبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية الأخرى، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS الخاصة بشركة Lenovo. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك أيضًا ملحق مطور من قبل شركة Lenovo خصيصًا للهاتف يعمل على توصيل الهاتف بسهولة بشاشة.عمومًا، الهاتف Lenovo Legion Duel سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأحمر في الصين إبتداءً من 5 أغسطس علمًا أنه متوفر الآن للطلب المسبق هناك مقابل 500 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. وبالنسبة للطرازات الأخرى، فهي تُكلف ما يعادل 557 دولار أمريكي لطراز 12GB/128GB، وما يُعادل 600 دولار أمريكي لطراز 12GB/256GB. أما بخصوص الطراز الأرقى 16GB/512GB، فهو يُكلف ما يُعادل 857 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يصل الهاتف Lenovo Legion Duel إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية في وقت لاحق.



